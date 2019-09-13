استقر الصربي ميودراج ييسيتش المدير الفني لفريق الإسماعيلي على تشكيل فريقه الأساسي الذي يستضيف أهلي بني غازي في السادسة مساء اليوم على ملعب ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس محمد السادس لأندية الأبطال. ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس محمد السادس لأندية الأبطال. ومن المتوقع أن يدفع ييسيتش بتشكيل يضم كلا من : من : محمد فوزى فى حراسة المرمى، إبراهيم أبواليزيد، باهر المحمدى، محمد مجدى وأسامة إبراهيم فى الدفاع، ومحمد بيومى، محمود دونجا، وجيه عبدالحكيم وأحمد مدبولى فى الوسط، ومحمد حمدى زكى ومحمد الشامى فى الهجوم.

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كانت هذه تفاصيل خبر مدبولي والشامي يقودان تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمواجهة أهلي بني غازي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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