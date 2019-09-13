ميتشو يحذر لاعبي الزمالك من الاستهتار ويطالبهم باستيعاب دروس الماضي

رفع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك شعار لا بديل عن الفوز على بطل السنغال منذ الوصول إلى العاصمة داكار، وهو ما وضح من حالة التركيز والالتزام التى كانت على وجوه الجميع، وكذلك حالة الحماس الشديد والجدية فى التدريبات، وتنفيذ تعليمات الجهاز الفنى، بقيادة الصربى «ميتشو»، بحذافيرها، سواء داخل ملعب التدريب، أو فى فندق الإقامة، بعد أن وضع المدير الفنى برنامجًا متكاملًا منذ لحظة الوصول، قام بتسليمه إلى أحمد زاهر، المدير الإدارى للفريق، الذى كان يتابعه أولًا بأول مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، الذى اعتذر عن عدم السفر لظروف خاصة.

استقبلت الأمطار الغزيرة والسيول بعثة الزمالك فور وصولها، فى الوقت الذى لوحظ فيه ارتفاع نسبة الرطوبة.

يؤدى الفريق مرانه الأخير فى السادسة مساء اليوم، بتوقيت السنغال، الثامنة بتوقيت القاهرة، على ملعب «ليبود سيدار سانغور»، الذى افتتح عام 1985، ويتسع لثمانية آلاف

متفرج، وهو الملعب الذى ستقام عليه المباراة.

تقرر أن يكون المران لمدة ٤٥ دقيقة فقط، وطلب «ميتشو» أن يكون من دون حضور جماهيرى، بينما يسمح فقط بحضور وسائل الإعلام لمدة ربع ساعة، بعدها يتحول إلى مران سرى بهدف تركيز اللاعبين، حيث يضع «ميتشو» اللمسات الأخيرة لخطة مواجهة فريق جينرسون فوت، التى غالبًا ستكون خطة متوازنة فى الشوط الأول، يتم تغييرها بحسب مجريات المباراة.

من المقرر أن يستقر «ميتشو» على التشكيل الأساسى من خلال تجربة جميع لاعبيه، وإن كانت ستكون هناك تغييرات طفيفة عن التشكيل الذى لعب به مباراته الأخيرة أمام بيراميدز فى نهائى كأس مصر، بسبب غياب شيكابالا، الذى فضل الجهاز الفنى إراحته فى القاهرة، بهدف تجهيزه للقاء السوبر أمام الأهلى.

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حرص «ميتشو» على تحذير اللاعبين من

الاستهتار، أو التهاون، واحترام المنافسن حتى لا تتكرر أخطاء البطولات السابقة، مشددًا على أن الفوز مهم جدًا ولا فرق بين اللعب خارج مصر، أو داخلها، وأنه لا يعرف سوى الفوز، مشيرًا إلى أن احترام المنافس مطلوب حتى تكون هناك جدية فى الأداء داخل المستطيل الأخضر، مؤكدًا أنه درس الفريق السنغالى جيدًا وسيلعب بالخطة المناسبة التى تضمن له تحقيق الهدف الذى يسعى من أجله.

من ناحية أخرى حرص إسماعيل يوسف على عقد جلسات منفردة مع بعض اللاعبين، من بينهم فرجانى ساسى، وحمدى النقاز، وطارق حامد، ومحمود علاء، بهدف مطالبتهم بتحفيز زملائهم على القتال داخل المستطيل الأخضر من أجل تحقيق الفوز لتسهيل مهمة مباراة العودة فى القاهرة.

يؤدى اللاعبون صلاة الجمعة اليوم فى إحدى قاعات الفندق، حيث يلقى الخطبة الدكتور منتصر الرملاوى، إدارى الفريق.

يعقد عصر اليوم المؤتمر الفنى للقاء فى فندق إقامة الحكام، بحضور أحمد زاهر، المدير الإدارى، كما يعقد مؤتمر صحفى قبل مران الزمالك، بحضور الصربى «ميتشو»، ومحمد عبدالشافى، كابتن الفريق، للحديث عن النواحى الفنية الخاصة بالمباراة.

شهدت منافذ بيع التذاكر إقبالًا كبيرًا من الجماهير السنغالية وهو ما يؤكد أن المباراة ستشهد حضورًا كثيفًا.