رياضة | زيدان يعلن نبأ سار لجماهير ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يعلن نبأ سار لجماهير ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد، نبأ سار لجماهير النادي الملكي قبل المواجهة المرتقبة ضد ليفانتي مساء يوم السبت في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وقال زيدان، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "إيدين هازارد جاهز وسوف يلعب يوم غدٍ، لقد تدرب بشكل جيد طوال الأسبوع".

ويأتي ذلك بعد غياب إيدين هازارد عن مباريات بداية الموسم نظراً للإصابة التي تعرض لها ويعد البلجيكي الدولي إضافة كبيرة للملكي في مباراته أمام ليفانتي.

وتابع زيدان: "جاريث بيل هو لاعب ذو جودة رائعة وعالية، لقد شاهد الجميع ماذا حدث قبل بداية الموسم ولكن كل شيء تغيير الآن ولدي 23 لاعب في الفريق وبيل واحد منهم، لا يمكن التفكير في 12 أو 13 لاعب فقط ويجب الان تفكير في جميع اللاعبين".

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وأضاف: "لانحتاج إلى الحديث عن ما فعله سيرخيو راموس مع النادي، سوف يستمر سيرخيو في القيام بأشياء رائعة هُنا، إذا بذلنا قصارى جهدنا ضد ليفانتي سيكون لدينا العديد من الخيارات الإضافية لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث. في هذا الموسم ليفانتي دعم فريقه بشكل جيد ويلعبون بطريقة رائعة، يجب أن نكون حذرين بشكل أكبر وأن ندخل المباراة بحذر كبير".

وأكمل: "فينيسيوس جونيور لديه أقصى درجات الثقة ولكن لدي 23 لاعب في الفريق وفينسيوس هو مستقبل هذا النادي، أمتلك أفضل اللاعبين في الفريق وسوف أعتمد عليهم وهذه هي فلسفتي، سيكون لدينا العديد من المباريات الصعبة".

وأتم: "نحن نعرف الوضع، لقد خسرنا النقاط في بداية الجولة ولكن الدوري بدأ للتو والان يجب علينا التركيز في جميع المباريات المقبلة، ندرك أهمية إضافة النقاط وسوف نقدم كل ما لدينا من أجل الحصول على جميع النقاط في جميع المباريات التي سوف نواجهها".

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي على ملعب سانتياجو برنابيو مساء يوم السبت في تمام الساعة الواحدة بتوقيت مدينة القاهرة والثانية بتوقيت مكة المكرمة والثالثة بتوقيت دولة الإمارات.