رياضة | مفاجآت في تشكيلة الإسماعيلي المتوقعة أمام أهلي بني غازي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيلة الإسماعيلي المتوقعة أمام أهلي بني غازي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي الإسماعيلي، نظيره أهلي بني غازي الليبي اليوم الجمعة في اطار منافسات دور ال32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية وذلك في تمام الساعة السادسة مساء".

وتضمنت قائمة فريق الدراويش، استعدادا للقاء 21 لاعبا، بظهور 7 صفقات جديدة، نجحت إدارة النادي في ضمهم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وهم إبراهيم أبو اليزيد قادمًا من الداخلية بجانب الخماسي محمد مخلوف وأحمد مدبولي ومحمود عبد العاطي "دونجا" والدولي العراقي هُمام طارق والدولي الغيني بيكيتي سيلفا، ومحمد حمدي "زكي".

وجاءت التكشيلة المتوقعة لنادي الدروايش كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد فوزى. Advertisements في خط الدفاع: أسامة إبراهيم، وباهر المحمدى، ومحمد هاشم وأحمد أيمن. في خط الوسط: عماد حمدى، ومحمود عبدالعاطى "دونجا"، أحمد مدبولى، وبيكيتى سيلفا ومحمد الشامى. في الهجوم: بينسون شيلونجو.

ويطمح نادي الإسماعيلى مع المدير الفني للدراويش الصربي ميودرا لإسعاد جماهير الاسماعلية والإطمئنان على الفريق ومستوى اللاعبين ومنحهم أمل لعودتهم لحصد البطولات.