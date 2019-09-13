رياضة | خطة فالفيردي لمكافحة الجواسيس!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة فالفيردي لمكافحة الجواسيس! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة إلى أن هناك مخاوف لدى المدرب إرنستو فالفيردي قبل المواجهة المرتقبة بين برشلونة الإسباني ضد بروسيا دورتموند والمقرر إقامتها ضمن منافسات مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية اليوم، عن خطة إرنستو فالفيردي لمكافحة جواسيس بروسيا دورتموند حيثُ استبعد مدرب النادي الكتالوني أن يتدرب فريقه يوم الإثنين المقبل في ملعب خصمه الأوروبي بألمانيا قبل يوم من مباراة دوري الأبطال، لتفادي نظرات جواسيس النادي الألماني، التي يمكن أن تكشف خطته.

ويركز فالفيردي حالياً على المباراة المنتظرة ضد فالنسيا مساء يوم غدٍ السبت والموافق 14 سبتمبر في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

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ويحتل برشلونة اليوم المركز الثامن بجدول ترتيب الليجا الإسبانية برصيد 4 نقاط من خسارة أمام أتلتيك بلباو 1-0 وفوز على ريال بيتيتس بنتيجة 5-2 ثم تعادل بنتيجة 2-2 على أوساسونا.

ويستعد فريق برشلونة لخوض مباراة من العيار الثقيل أمام بروسيا دورتموند مساء الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا حيثُ تلعب المباراة في ألمانيا ويتواجد مع البارسا في نفس المجموعة كلاً من؛ إنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براغ.

وعلى صعيد آخر؛ طمأن الأرجنتيني ليونيل ميسي جماهير النادي الكتالوني برغبته في البقاء مع البلوجرانا وأنه لن يفعل بند الرحيل الذي يسمح له بذلك حال أراد مع نهاية الموسم الرياضي الحالي 2019/20 وفي نفس الوقت قد أبدى رغبته في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأنه لم يفز بتلك البطولة منذ فترة.