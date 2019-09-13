لعنة "سانتياجو برنابيو" تطارد ريال مدريد ضد ليفانتي

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الجمعة 13 سبتمبر 2019
يخشى نادي ريال مدريد استمرار معاناته بملعب "سانتياجو برنابيو"، عندما يستقبل ليفانتي غداً السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الاسباني "الليجا".
ويسجل ريال مدريد الظهور الثاني على ملعب "سانتياجو برنابيو" هذا الموسم بمسابقة الدوري الإسباني بعدما تعادل في الجولة الثانية مع بلد الوليد بنتيجة 1 – 1، ولم يتذوق ريال مدريد طعم الانتصار بملعب "سانتياجو برنابيو" سوى 34 مرة فى أخر 57 مباراة.
وفي الموسم الماضي، لم يتذوق أي من عمالقة أوروبا مرارة الهزيمة على ملعبه أكثر من ريال مدريد، بواقع 8 خسائر على أرض "سانتياجو برنابيو" خلال موسمٍ متواضع شهد ابتعاد ريال مدريد بفارق 19 نقطة خلف غريمه التقليدي برشلونة، منها 17 فقدها في ملعبه.
وكان ليفانتي تغلب على ريال مدريد بنتيجة 2 – 1 في ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا" الموسم الماضي.
ويحتل ريال مدريد المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الاسباني "الليجا" برصيد 5 نقاط، حصدها من تعادلين وإنتصار وحيد، خلف ليفانتي صاحب المركز الرابع بفارق نقطة واحدة.
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