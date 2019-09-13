النصر يتسلح بسلسلة "اللاهزيمة" لتخطى الشباب بالدورى السعودى

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الجمعة 13 سبتمبر 2019
يسعى فريق النصر لتحقيق رقم جديد فى مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، عندما يستضيف الشباب فى السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب "الملك فهد" الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر المسابقة.
ويتطلع النصر للحفاظ على سجله الخالى من الهزائم فى مسابقة الدورى السعودى للمحترفين للمباراة الـ 15 على التوالي، حيث لم يتذوق "حامل اللقب" مرارة الهزيمة منذ 14 لقاء، من بينها خمسة انتصارات في المواجهات الخمس الأخيرة وهي السلسلة الأطول حاليًا بين فرق الدوري، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية.
ويحتل النصر المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط خلف غريمه التقليدى الهلال صاحب الصدارة بفارق الأهداف، بينما يحتل الشباب المركز الخامس برصيد 4 نقاط.
ويسعى النصر لتحقيق الفوز الثالث على التوالي من أجل إنتزاع صدارة الدوري السعودي مؤقتاً في إنتظار ما ستفسر عنه نتيجة مباراة الهلال أمام الفيحاء المحدد لها غداً السبت، بينما يتطلع الشباب لخطف الصدارة وذلك بالوصول إلى النقطة السابعة.
وتمثل مباراة الشباب بمثابة "بروفة جيدة" لفريق النصر الذي يستعد للسفر إلى العاصمة القطرية "الدوحة" لمواجهة السد الاثنين المقبل في "إياب" ربع نهائي دوري ابطال اسيا، علماً بأن نتيجة مباراة الذهاب إنتهت بفوز النصر بنتيجة 2 – 1.
ومن المنتظر أن يستعيد النصر في مباراة اليوم لجهود المغربي عبد الرزاق حمدالله ويحيى الشهري وعبد العزيز الجبرين وعبد الرحمن العبيد بعد تعافيهم من الإصابة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة النيجيري أحمد موسى بسبب الإصابة.
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