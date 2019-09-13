توتنهام منفتح لصفقة تبادلية مع يوفنتوس

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الجمعة 13 سبتمبر 2019
كشف تقرير صحفي عن استعداد نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لإجراء صفقة تبادلية مع يوفنتوس الإيطالي، في الفترة المقبلة. وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن توتنهام يرغب في التعاقد مع باولو ديبالا جوهرة يوفنتوس، موضحة أن ديبالا لا يزال ضمن قائمة اهتمامات السبيرز في الفترة المقبلة. وارتبط ديبالا بالانضمام إلى توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلا أن الصفقة فشلت رغم توصل الناديين لاتفاق، بسبب مطالب الأرجنتيني المادية. وأضافت أن النادي اللندني قد يعرض على يوفنتوس خدمات الدنماركي كريستيان إيركسن نجم وسط الفريق، مقابل التعاقد مع ديبالا، عندما يتم فتح سوق الانتقالات الشتوية مطلع العام المقبل. يشار إلى أن إيركسن يرتبط بعقد مع توتنهام حتى يونيو/ حزيران 2020، ولم ينجح النادي الإنجليزي في تجديد عقده حتى الآن، مما يعني إمكانية رحيله مجانًا الصيف المقبل.
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