مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

Advertisements Advertisements الجمعة 13 سبتمبر 2019 تقام اليوم الجمعة 13-9-2019، العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب العالم وذلك عقب انتهاء فترة التوقف الدولية. البطولة العربية الإسماعيلى Vs أهلى بنغازى 6:00 على قناة أبو ظبى الرياضية

الدورى الإسبانى ريال مايوركا Vs أتلتيك بلباو 9:00 على قناة beIN SPORT HD 3 الدورى الألمانى فورتونا دوسلدورف Vs فولفسبورج 8:30 على قناة beIN SPORT HD 4 الدورى الفرنسى ليل Vs أنجيه 7:00 على قناة beIN SPORT HD 6 Advertisements أميان Vs ليون 8:45 على قناة beIN SPORT HD 6 الدورى البرتغالى فيتوريا سيتوبال Vs سبورتنج براجا (كوكا) 9:30 الدورى السعودى التعاون Vs العدالة 5:50 على قناة KSA SPORT ضمك Vs الاتحاد 5:50 على قناة KSA SPORT النصر Vs الشباب 7:35 على قناة KSA SPORT Advertisements Advertisements

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