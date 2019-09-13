شكرا لقرائتكم الزمالك يختار استاد القاهرة لاستضافة مبارياته بالموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع اختيار مسئولو نادي الزمالك استاد القاهرة لاستضافة مباريات الفريق بالدوري الممتاز للموسم الجديد 2019/2020 حيث تنطلق مباريات الدوري يوم 21 سبتمبر الجاري علي ان ينتهي في مايو. ووضع مسئولو الزمالك استاد بتروسبورت بديل لاستاد القاهرة لاستضافة مباريات الفريق في المسابقة المحلية للموسم الجديد. استقر مسئولو اتحاد الكرة على منح لاعبى الأندية راحة لمدة شهرين عقب إنتهاء الموسم الجديد للدورى المقبل المقرر إنطلاقه 21 سبتمبر ، ومن المقرر أن يعلن مسئولو اتحاد الكرة المواعيد النهائية لبطولة الدوري خلال خلال ساعات.

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