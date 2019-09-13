شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يرسل للجبلاية تنازلات شكاوى لاعبيه السابقين لإنهاء أزمة القيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان الثلاثى سامح عبد الفضيل وسعد حسنى وشوقى السعيد لاعبى الإسماعيلى السابقين قد تقدموا بشكوى ضد النادى لعدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة وأقرت لجنة شئون اللاعبين بحقوقهم.
وخلال الفترة الأخيرة لجأ مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان، للجنة التسوية والمنازعات من أجل رفع قرار اتحاد الكرة بوقف القيد للفريق الكروى الأول.
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