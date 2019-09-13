شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يرسل للجبلاية تنازلات شكاوى لاعبيه السابقين لإنهاء أزمة القيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل مسئولو النادى الإسماعيلى إلى اتحاد الكرة ، تنازلات رسمية من اللاعبين الذين تقدموا بشكوى رسمية ضد الدراويش تفيد بحل الازمة وتسلمهم مستحقاتهم المالية لدى القلعة الصفراء

كان مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى استقروا على قيد اللاعبين الجدد للنادى الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مع تعليق تسليم الكارنيهات حتى تنتهى أزمة مستحقات اللاعبين سامح عبد الفضيل وشوقى السعيد وسعد حسنى.

كان الثلاثى سامح عبد الفضيل وسعد حسنى وشوقى السعيد لاعبى الإسماعيلى السابقين قد تقدموا بشكوى ضد النادى لعدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة وأقرت لجنة شئون اللاعبين بحقوقهم.

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وخلال الفترة الأخيرة لجأ مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان، للجنة التسوية والمنازعات من أجل رفع قرار اتحاد الكرة بوقف القيد للفريق الكروى الأول.

وأكد مصدر مسئول بالإسماعيلى أن إدارة النادى توصلت لاتفاق مع الجبلاية لحل الأزمة بحيث يتم إنهاء إجراءات القيد للإسماعيلى على السيستم، لكن لا يتم تسليم الكارنيهات لإدارة الدراويش قبل إنهاء أزمة المستحقات.