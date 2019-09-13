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اليوم.. انطلاق منافسات نصف نهائي بطولة فرنسا للإسكواش...

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جدة - عمرو شويل تبدأ اليوم الجمعة منافسات الدور نصف النهائي ببطولة فرنسا المفتوحة للاسكواش والتي تقام في مدينة نانت الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 14 سبتمبر الجاري ، وتقدر القيمة المادية لجوائز بطولة فرنسا الدولية بحوالي 70 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

 

كان الثنائي هانيا الحمامي بطلة العالم للناشئات وزاهد سالم قد نجحا في التأهل إلى هذا الدور من البطولة.

 

ويواجه زاهد سالم منافسه النيوزيلاندي المخضرم بول كول، فيما تواجه هانيا الحمامي الفرنسية المخضرمة كاميل سيرم المصنفة الثالثة عالمياً لسيدات الاسكواش.

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