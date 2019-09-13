شكرا لقرائتكم اليوم.. انطلاق منافسات نصف نهائي بطولة فرنسا للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان الثنائي هانيا الحمامي بطلة العالم للناشئات وزاهد سالم قد نجحا في التأهل إلى هذا الدور من البطولة.
ويواجه زاهد سالم منافسه النيوزيلاندي المخضرم بول كول، فيما تواجه هانيا الحمامي الفرنسية المخضرمة كاميل سيرم المصنفة الثالثة عالمياً لسيدات الاسكواش.
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