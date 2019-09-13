شكرا لقرائتكم 9 مباريات في دوري الجمهورية اليوم.. أبرزها الأهلي مع الإنتاج وقمة الزمالك والإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبدأ اليوم الجمعة منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري الجمهورية للناشئين تحت 19 سنة بتسع مباريات قوية، تبدأ جميعها في تمام الساعة الثالثة والنصف، حيث يلتقي النادي الأهلي مع الانتاج الحربي بمقر القلعة الحمراء بمدينة نصر، فيما يلتقي نادي الزمالك مع النادي الاسماعيلي على ملعب جامعة قناة السويس.

ويستضيف وادي دجلة نادي الجونة كما يلتقي إف سي مصر مع طنطا، ويواجه بيراميدز نادي إنبي في المباراة التي يستضيفها مجمع الأسيوطي.

ويحل نادي حرس الحدود ضيفاً على المقاولون العرب بالجبل الأخضر، كما يستضيف مصر المقاصة فريق سموحة، ويلتقي أسوان مع الاتحاد السكندري، وأخيراً يواجه طلائع الجيش النادي المصري.