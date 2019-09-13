شكرا لقرائتكم 9 مباريات في دوري الجمهورية اليوم.. أبرزها الأهلي مع الإنتاج وقمة الزمالك والإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستضيف وادي دجلة نادي الجونة كما يلتقي إف سي مصر مع طنطا، ويواجه بيراميدز نادي إنبي في المباراة التي يستضيفها مجمع الأسيوطي.
ويحل نادي حرس الحدود ضيفاً على المقاولون العرب بالجبل الأخضر، كما يستضيف مصر المقاصة فريق سموحة، ويلتقي أسوان مع الاتحاد السكندري، وأخيراً يواجه طلائع الجيش النادي المصري.
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