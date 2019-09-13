شكرا لقرائتكم الشربينى وندى عباس يقصان شريط بطولة هونج كونج الدولية للإسكواش.. اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان الثنائي المصري ندى عباس ومحمد الشربيني قد نجحا في التأهل إلى هذا الدور من البطولة.
وتقدر القيمة المادية لجوائز بولة هونج كونج بحوالي 30 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
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