شكرا لقرائتكم الشربينى وندى عباس يقصان شريط بطولة هونج كونج الدولية للإسكواش.. اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم الجمعة منافسات الدور نصف النهائي ببطولة هونج كونج الدولية للاسكواش، والتي تقام خلال الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر الجاري. وكان الثنائي المصري ندى عباس ومحمد الشربيني قد نجحا في التأهل إلى هذا الدور من البطولة. Advertisements وتقدر القيمة المادية لجوائز بولة هونج كونج بحوالي 30 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات. ويواجه محمد الشربيني منافسه الاسكتلندي جريج لوبان، فيما تلتقي ندى عباس مع الكندية دانييل لوترينو.

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