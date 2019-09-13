الاتحاد السكندري يتحدث لمصراوي عن افتتاحية الزمالك بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أبدى طلعت يوسف، المدير الفني للاتحاد السكندري، تحفظه على عدم تحديد موعد مباراته أمام الزمالك في افتتاحية مباريات زعيم الثغر بالنسخة الجديدة للدوري المصري الممتاز (2019-2020).

ووضعت قرعة الدوري أمس الخميس فريق الاتحاد السكندري في مواجهة الزمالك، وصيف النسخة الماضية من المسابقة، في الجولة الأولى من البطولة، لكن لم يتم الإعلان عن مواعيد المباريات.

وقال يوسف، في تصريحات خاصة لمصراوي: "الاتحاد جاهز للدوري هذا الموسم ومستعد لمواجهة جميع الفرق، لكن متى تقام المباراة؟".

وأضاف: "لدينا تحفظ على عدم تحديد موعد وملعب المباريات، الاتحاد السكندري يرتبط بمباريات في البطولة العربية، ولذلك كان يجب تحديد موعد للمباريات بالدوري حتى نضع خطة الاستعداد".

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ويستضيف الاتحاد السكندري فريق العربي الكويتي يوم 27 سبتمبر المقبل لتحديد الفريق المتأهل إلى دور الـ16 من البطولة العربية، بعد عودة الفريق المصري بانتصار ثمين (1-0) في ذهاب دور الـ32.

وأوضح: "مواجهة الزمالك في الجولة الأولى ستكون في غاية الصعوبة، ولكن الاتحاد يمتلك لاعبين مميزين بالإضافة إلى أننا سنواجه جميع الفرق".

وأتم المدير الفني لزعيم الثغر قائلا: "أتمنى أن ينفذ اللاعبين ما أتحدث عنه لنفعل شيء لجماهير ومجلس إدارة سيد البلد".

يُذكر الاتحاد السكندري ودع بطولة كأس مصر من نصف النهائي على يد الزمالك -بطل المسابقة- بعد الخسارة بهدف نظيف.