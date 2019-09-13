كيف يظهر فايلر في اختباره الأول مع الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

يخوض الأهلي مساء غد السبت مباراة ستكون في غاية الأهمية عندما يواجه فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في لقاء سيشهد ظهور المدرب السويسري رينيه فايلر للمرة الأولى على رأس الجهاز الفني للأحمر.

الجميع في انتظار ظهور فايلر من أجل معرفة كيف سيخوض السويسري مباراته الأولى مع الأهلي في ظل وجود عناصر تبحث عن الفرصة التي فقدتها مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق.

وفي هذا التحليل يستعرض الخليج 365، كيف سيظهر فايلر مع الأهلي في اختباره الأول؟

- فرصة لمتولي

في مباراة اطلع بره بإياب دور الـ64 من النسخة الحالية بمسابقة دوري أبطال أفريقيا كتب محمود متولي الظهور الأول مع الأهلي عندما شارك في أحداث اللقاء بعد استقدامه من الإسماعيلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سيكون أمام فايلر عدد من اللاعبين للاعتماد عليهم في مركز الدفاع في ظل غياب رامي ربيعة للإصابة وغيابه عن بعثة الفريق في غيينا حيث سيفاضل السويسري بين الثلاثي أيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمود متولي لاختيار ثنائي للدفع بهما أساسيًا.

- وحيد أمام تألق معلول

في الفترة الماضية تواجد محمود وحيد مع فايلر خلال التدريبات الأخيرة في ظل عدم تواجد الدولي التونسي علي معلول مع الفريق نظرًا لتواجده مع منتخب "نسور قرطاج" خلال أسبوع مباريات "فيفا".

معلول التحق ببعثة الأهلي وانضم للتدريبات الجماعية أمس الخميس لكن سيكون فايلر في مفاضلة بين أحد الورقتين إما علي معلول الذي تألق في الموسم الماضي أو محمود وحيد الذي يبحث عن فرصة للظهور فقدها منذ التحاقه من فريق مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

- خبرة فتحي أمام طموح هاني

هل يلجأ فايلر إلى الاعتماد على أحمد فتحي للمشاركة في الجانب الأيمن نظرًا للخبرة التي يتمتع بها أم يستمر الدفع بمحمد هاني لقيادة الجبهة اليسرى في مباراة السبت.

أحمد فتحي يبحث عن المشاركة أساسيًا حيث عانى "الجوكر" من الغياب خلال حقبة لاسارتي عكس محمد هاني الذي كان يُعد أحد الركائز الأساسية في الفريق خلال مرحلة الأوروجوياني.

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- صراعات في المنتصف

بداية من وسط الملعب المدافع سيكون أمام فايلر عدة خيارات بداية من المخضرم وقائد الفريق حسام عاشور بجانب الثلاثي حمدي فتحي وعمرو السولية والدولي المالي أليو ديانج.

الفترة الماضية وتحديدًا خلال حقبة لاسارتي كان الأخير يعتمد على الثنائي حمدي فتحي وعمرو السولية في ظل غياب عاشور للإصابة أو مشاركته بصورة متذبذبة.

في المقابل، يمتلك أليو ديانج الفرصة من أجل أن يكون أحد أعمدة الأهلي في منتصف الملعب نظرًا للقوة الجسمانية التي يتمتع بها بجانب الأسلوب الذي يناسب المباريات الأفريقية.

ديانج منذ انضمامه من فريق موليدية الجزائر في سوق الانتقالات الصيفية لم يشارك سوى لدقائق في مباراة الإياب أمام اطلع بره والذي قادها محمد يوسف مؤقتًا من الناحية الفنية.

أما الجانب الهجومي في وسط الملعب سيكون فايلر أمامه العديد من الخيارات إذا قرر الاعتماد على ثلاثة لاعبين تحت المهاجم حيث يتواجد صالح جمعة ووليد سليمان ومحمد مجدى "أفشة" وحسين الشحات ورمضان صبحى وجونيور أجايي وأحمد الشيخ وجيرالدو.

صانع الألعاب سيكون الصراع بين الثلاثي وليد سليمان أو صالح جمعة بجانب الوافد الجديد محمد مجدي "أفشة" أما مركز الجناح فسيكون الخماسي حسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور أجايي وأحمد الشيخ وجيرالدو في منافسة على المشاركة.

ويبحث أجايي وجيرالدو والشيخ عن فرصة من أجل الدخول ضمن حسابات فايلر الفنية بعد غيابهم من حسابات لاسارتي عكس حسين الشحات ورمضان صبحي الذي تم الاعتماد عليهم بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

- فرصة للثلاثي

يمتلك الثلاثي الهجومي المغربي وليد أزارو ومروان محسن والشاب صلاح محسن فرصة من أجل إقناع فايلر على قيادة الجانب الهجومي سواء في مباراة السبت أو المباريات المقبلة.

البداية من أزارو حيث يبحث هداف الدوري في الموسم قبل الماضي عن إعادة بريقه من جديد بعدما على طوال الموسم الماضي من المشاركة بصورة متذبذبة كما يسعى مروان محسن عن فرصة المشاركة بعد عودته من الإصابة.

الفرصة متاحة أيضًا أمام المهاجم الشاب صلاح محسن حيث لم يحصل الأخير على فرصة المشاركة خلال حقبة لاسارتي إلا أنه بدأ إعادة نفسه من جديد خاصة بعدما ظهور بمستوى طيب في مباراة الإياب أمام اطلع بره وتسجيله هدفين في مباراة انتهت نتيجتها (9-0).