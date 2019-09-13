بمشاركة جماهير الأهلي والزمالك.. #ادعم_مؤمن_زكريا يتصدر تويتر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اجتاحت جماهير الأهلي والزمالك مواقع التواصل الاجتماعي لدعم مؤمن زكريا لاعب الفريق، ليتصدر هاشتاج "#ادعم_مؤمن_زكريا" قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر في مصر خلال الساعات الماضية.

وظهر مؤمن زكريا عبر برنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر" أمس الخميس لكشف تفاصيل إصابته التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية لمدة ستة أشهر، مؤكدًا أنها نفسية.

وقال صاحب الـ31 عاما إن الإصابة التي تعرض لها في الركبة اختتمت بمرض والده وخضوع والدته لعملية جراحية بسببه، مما أثر عليه نفسيا دون مساندة من أحد.

وأضاف لاعب الأهلي أنه سيسافر إلى ألمانيا للعلاج ومعرفة إصابته تحديدًا ومدة العلاج، مؤكدا: "إصابتي في الركبة ولكني لا أعلم ما هي الإصابة.. الأشعة لم تُظهر شيئا ولكني أشعر بآلام".

وقال أحمد المغردين من جماهير الزمالك عبر الهاشتاج: "يلا يا نجم شد حيلك وارجع اقوى من الأول، لو مش هتلحق السوبر الجاي مستنينك في اللي بعده.. وهنغلبكم في الأتنين بس إن شاء الله تكون موجود في قلب الملعب.. قدها وقدود".

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واستمر دعم جماهير الزمالك لمؤمن زكريا بتغريدة جاء فيها: "انا موافق ترجع وتجیب فینا اهداف وتنكد علینا بس اهم حاجه ترجع تلعب وترجع احسن من الاول، ربنا يشفيك باذن الله".

وجاء من ضمن رسائل جماهير الأهلي: "كلنا معاك يا مؤمن وهترجع اقوي وأحسن من الأول بإذن الله".

وأكد آخر: "واضح جدا من كلام مؤمن زكريا انه متغير عن الاول، ثقته بنفسه وحماسه واهلاويته دافع كبير للعوده باذن الله، كل جمهور الأهلى داعم ليك يا مؤمن.. بالتوفيق".

يأتي هذا قبل أسبوع من مباراة السوبر المصري (2017-18) التي تجمع بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، المقرر إقامتها على ملعب ستاد القاهرة يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن مؤمن زكريا انتقل إلى الأهلي عام 2015 قادما من إنبي بعد نهاية إعارته للزمالك، وتمت إعارته إلى أحد السعودي في يناير الماضي إلا أنه فسخ عقده مع النادي قبل أن يلعب، ليعود مجددا للقلعة الحمراء.