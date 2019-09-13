ميتشو يحذر لاعبي الزمالك من الاستهتار ويطالبهم باستيعاب دروس الماضى

رفع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك شعار لا بديل عن الفوز على بطل السنغال منذ الوصول إلى العاصمة داكار وهو ما وضح من حالة التركيز والالتزام التى كانت على وجوه الجميع وكذلك حالة الحماس الشديد والجدية فى التدريبات وتنفيذ تعليمات الجهاز الفنى بقيادة الصربى «ميتشو» بحذافيرها سواء داخل ملعب التدريب أو فى فندق الاقامة بعد أن وضع المدير الفنى برنامجا متكاملا منذ لحظة الوصول قام بتسليمه إلى أحمد زاهر المدير الإدارى للفريق والذى كان يتابعه أولا بأول مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة والذى اعتذر عن السفر لظروف خاصة.

وقد استقبلت الأمطار الغزيرة والسيول بعثة الزمالك فور وصولها، فى الوقت الذى لوحظ فيه ارتفاع نسبة الرطوبة.

ويؤدى الفريق مرانه الأخير فى السادسة مساء اليوم بتوقيت السنغال الثامنة بتوقيت القاهرة على ملعب «ليبود سيدار سانغور» الذى افتتح عام 1985 ويتسع لثمانية الاف متفرج

وهو الملعب الذى ستقام عليه المباراة.

وتقرر أن يكون المران لمدة ٤٥ دقيقة فقط وطلب «ميتشو» أن يكون بدون حضور جماهيرى بينما يسمح فقط بحضور وسائل الإعلام لمدة ربع ساعة بعدها يتحول إلى مران سرى بهدف تركيز اللاعبين حيث يضع «ميتشو» اللمسات الأخيرة لخطة مواجهة فريق جينرسون فوت والتى غالبا ستكون خطة متوازنة فى الشوط الأول يتم تغييرها بحسب مجريات المباراة.

ومن المقرر أن يستقر «ميتشو» على التشكيل الأساسى من خلال تجربة جميع لاعبيه وإن كانت ستكون هناك تغييرات طفيفة عن التشكيل الذى لعب به مباراته الأخيرة أمام بيراميدز فى نهائى كأس مصر بسبب غياب شيكابالا الذى فضل الجهاز الفنى إراحته فى القاهرة بهدف تجهيزه للقاء السوبر أمام الأهلى.

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وحرص «ميتشو» على تحذير اللاعبين من الاستهتار

أو التهاون واحترام المنافس حتى لا تتكرر اخطاء البطولات السابقة مشددا على أن الفوز مهم جدا ولا فرق بين اللعب خارج مصر أو داخلها وأنه لا يعرف سوى الفوز مشيرا إلى أن احترام المنافس مطلوب حتى تكون هناك جدية فى الأداء داخل المستطيل الأخضر, مؤكدا أنه درس الفريق السنغالى جيدا وسيلعب بالخطة المناسبة التى تضمن له تحقيق الهدف الذى يسعى من أجله.

من ناحية أخرى حرص اسماعيل يوسف على عقد جلسات منفردة مع بعض اللاعبين من بينهم فرجانى ساسى وحمدى النقاز وطارق حامد ومحمود علاء بهدف مطالبتهم بتحفيز زملائهم على القتال داخل المستطيل الأخضر من أجل تحقيق الفوز لتسهيل مهمة مباراة العودة فى القاهرة.

ويؤدى اللاعبون صلاة الجمعة اليوم فى إحدى قاعات الفندق حيث يلقى الخطبة الدكتور منتصر الرملاوى إدارى الفريق.

ويعقد عصر اليوم المؤتمر الفنى للقاء فى فندق اقامة الحكام بحضور أحمد زاهر المدير الإدارى كما يعقد مؤتمر صحفى قبل مران الزمالك بحضور الصربى «ميتشو» ومحمد عبدالشافى كابتن الفريق للحديث عن النواحى الفنية الخاصة بالمباراة.

وشهدت منافذ بيع التذاكر إقبالا كبيرا من الجماهير السنغالية وهو ما يؤكد أن المباراة ستشهد حضورا كثيفا.