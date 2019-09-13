اتحاد الكرة : الإعلان عن مدرب منتخب مصر الأسبوع المقبل

كشف الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، عن موعد الإعلان عن المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر خلفاً للمكسيكى خافيير أجيري.
وقال نائب رئيس اتحاد الكرة إنه سيتم الإعلانعن المدرب الجديد للفراعنة فى الأسبوع المقبل، موضحاً أنه تم الاستقرار على اسم المدير الفنى الجديد ولا توجد أى مشكلات فى تشكيل الجهاز المعاون.
وأكد أنه لا توجد مشكلة للمنتخب فى تأجيل الإعلان عن المدير الفنى للفراعنة خاصة أن أقرب ارتباط رسمى سيكون فى شهر نوفمبر المقبل بلقاء كينيا فى تصفيات أمم أفريقيا 2021.
وأشار إلى أنه لا يوجد مبرر للضغوط الإعلامية لإعلان اسم مدرب المنتخب.
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