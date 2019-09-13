موعد مباراة الإسماعيلي وأهلي بنى غازي في البطولة العربية .. والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى نظيره أهلى بنى غازى الليبى، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال «البطولة العربية».

موعد مباراة الاسماعيلي واهلي بني غازي

تنطلق مباراة الاسماعيلي واهلي بني غازي في البطولة العربية في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت مدينة ابوظبي .

القنوات الناقلة لمباراة الاسماعيلي واهلي بني غازي

تنقل مباراة الاسماعيلي واهلي بني غازي عبر قناة أبوظبي الرياضية HD 1 بصوت المعلق الرياضي عامر

عبد الله

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وتعد مواجهة الإسماعيلى بنظيره الأهلى الليبى هى أول اختبار للمدرب الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى الجديد للدراويش واللاعبين الجدد، وعلى رأسهم أحمد مدبولى ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبواليزيد.

ويدخل الإسماعيلى المباراة مستغلًا سلاحى الأرض والجمهور، ويتطلع لتحقيق الفوز ليمنحه الأفضلية أملًا فى قطع خطوة كبيرة نحو التأهل للدور المقبل، قبل مباراة الإياب والمقرر إقامتها يوم 27 سبتمبر الجارى بتونس.

وتطمح جماهير الإسماعيلى، فى مشاهدة الصفقات الجديدة بأول ظهور رسمى لهم، حيث أبرم الدراويش خلال موسم الانتقالات

الصيفية الجارى العديد من الصفقات، الباحثة عن حجز مكان داخل التشكيلة الأساسية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

فى المقابل، يطمح فريق أهلى بنغازى فى الظهور بأفضل صورة أمام الدراويش وتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل مواجهة الإياب، التى يخوضها فى تونس كما حال الفرق والمنتخبات الليبية فى السنوات الأخيرة.

والتقى بطل ليبيا بنظيره حرس الحدود والنصر القاهرى وديًا بمصر وتلقى خسارتين من الفريقين، على هامش استعداداته للدراويش.

بينما استعد الإسماعيلى للقاء بمباراة ودية أمام نظيره حرس الحدود وتغلب عليه بهدف دون رد، ثم واجه المصرى البورسعيدى وحقق الفوز بنتيجة «2-1».

يشار إلى أن الفريقين التقيا من قبل فى البطولة العربية وانتهت المباراة بفوز الإسماعيلى بثلاثية دون رد، وتكررت المواجهة بينهما فى دورى أبطال إفريقيا وفاز بطل مصر بنتيجة «4-1».