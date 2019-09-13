الكاف في ورطة بسبب ضياع 380 الف دولار

شهدت أروقة الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف "، أزمة جديدة خلال الأيام الماضية، بسبب ضياع مبلغ 380 ألف دولار.
تتمثل الأزمة في تحويل مبلغ 200 الفدولار للاتحاد الليبيري، عبارة عن دعم مادي لمدة سنتين من الكاف للاتحادات القارية، تم تحويلها لصالح حساب مجهول في بنك بولندي.
نفس الامر تكرر مع شركة تاكستيل للادوات الرياضية المتعاقدة مع الكاف وتم تحويل مبلغ 180 الف دولار لصالح حساب بنكي مجهول ايضا في تركيا.
ويحاول الكاف التواصل مع هذه البنوك لمعرفة أصحاب الحسابات.
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