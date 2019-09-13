الفيوم يستعد بقوة للممتاز"ب"ويتعاقد مع 11 لاعبًا جديدًا

يستعد فريق الفيوم لكره القدم لخوض مباريات القسم الثاني والتي ستنطلق مبارياتها في الاسبوع الاول من اكتوبر القادم والتي سوف تجري قرعه مبارياتها يوم الاربعاء القادم بمقر اتحاد الكره . تعاقد الفريق بقياده مديره الفني حسين عبد اللطيف نجم الزمالك السابق مع 11 لاعب جديد هم اسلام عماد "طنطا"وعصام عمران "الاعلاميين " وزكريا عبد العليم "سوهاج" وعماد احمد وشهرته ضبش وجابر جابر "المقاصه 97 " وعمرو الفيومي "اتحاد الشرطه " وحماده الدسوقي "كفر الشيخ " واحمد بليدي "نبروه " واحمد السيد "عرب الحصن " وطاهر ربيع واحمد عويس " جولدي " وشهرته ضبش وجابر جابر "المقاصه 97 " وعمرو الفيومي "اتحاد الشرطه " وحماده الدسوقي "كفر الشيخ " واحمد بليدي "نبروه " واحمد السيد "عرب الحصن " وطاهر ربيع واحمد عويس " جولدي " وكان الجهاز الفني الذى يضم سعيد ابراهيم -مدربا عاما واحمد لطيف –مدرب وخالد محمود –مدير ادارى ونادى رجب- ادارى واحمد عبد الناصر – علاج طبيعى ومجدى الشربينى – مدير تعاقدات قد استقر علي قيد 12 لاعب من الموسم الماضي –مدير ادارى ونادى رجب- ادارى واحمد عبد الناصر – علاج طبيعى ومجدى الشربينى – مدير تعاقدات قد استقر علي قيد 12 لاعب من الموسم الماضي ولعب الفريق عده مباريات وديه فى اطار استعداده لمباريات الدورى مع فريق بني سويف وفاز 2/0 والمنيا تعادل 0/0 والشرقيه للدخان تعادل 1/1 والهزيمه من كوكا كولا 2/1 والفوز بنتيجه 3/1 علي العياط وشباب الفيوم ويستكمل الفريق المباريات الوديه الاسبوع القادم بمباراتي سيراميكا والسكه الحديد يومي 23 و26سبتمبر الحالى بالقاهره

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