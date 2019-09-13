رياضة | مرتضى منصور يُفجر مفاجآة بشأن مباراة السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يُفجر مفاجآة بشأن مباراة السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، عن ملعب مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها يوم 20 سبتمبر القادم.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم" قال مرتضى: " سيكون الاتفاق المبدئي أن تلعب مباراة السوبر المصري على ستاد القاهرة وفي حضور 50 فرد لكل فريق، وهذا لا يعني أنهم أخذو بكلامي، لأن عدد الجماهير واحد للفريقين."

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وتابع: "أنا اشاهد توتر شديد بين جماهير الاهلي والزمالك، على قناة الأهلي والفيس بوك، وأيضا كما نعلم الهجوم الدائم على محمود عبد الرازكق "شيكابالا".

وأكمل: "كان هناك اجتماع لكلا الناديين مع الأجهزة الأمنية، وما قلته على الهواء قلته في الاجتماع، أنا لا أفرض أوامر بل أوضح الصورة فقط".

وأختم منصور حديثه: "أنا مصري قومي، مصر فوق الجميع وليس الأهلي فوق الجميع، أتمنى أن تكون مباراة جيدة تليق بأسم مصر".