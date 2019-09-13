رياضة | خاميس رودريجيز يواجه أزمة الإصابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاميس رودريجيز يواجه أزمة الإصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن خاميس رودريجيز سيبدأ مباراته الثانية على التوالي مع ريال مدريد على أرضه هذا الموسم.

سيواجه ريال مدريد نظيره ليفانتي في ملعب سانتياغو بيرنابيو يوم السبت ، ومع العديد من الإصابات والشكوك في خط الوسط ، من المرجح أن يغيب الكولومبي الذي كان مستعدًا للانسحاب طوال الصيف.

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نجح في البدء في الحادية عشرة تمامًا كما فعل ضد بلد الوليد .

استبعد لوكا مودريتش لبقية سبتمبر ، ما زال ايسكو خارج اللعبة بينما سيكون كاسميرو قادرًا على المشاركة في دورة تدريبية واحدة فقط قبل مباراة ليفانتي لكاسميرو وفالفيردي كان خاميس في مباراة دولية مع البرازيل وأوروجواي على التوالي ، بقي جيمس في نادي فالديباس لرفع مستويات اللياقة البدنية التي قد يعني أنه حصل على موافقة يوم السبت.

لعب خاميس أول 57 دقيقة في تعادله 1-1 مع بلد الوليد ، مما أبدى رغبته وشغفه ل إحداث تأثير قوبل باستحسان المؤمنين في المنزل مع وجود خيارات محدودة في قسم خط الوسط ، خاصة من وجهة نظر هجومية ، يمكن أن يكون لدى جيمس شخص آخر فرصة للفوز على مدربه.