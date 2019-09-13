رياضة | لوكاكو: الإنتر هو الفريق الذي أحتاج إليه لم أكن أريد البقاء في إنجلترا بعد الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوكاكو: الإنتر هو الفريق الذي أحتاج إليه لم أكن أريد البقاء في إنجلترا بعد الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ادعى روميلو لوكاكو أن الإنتر قد يكون الفريق الذي يمكن أن يساعده في إثبات قيمته بعد فترة عصيبة في مانشستر يونايتد.

وأوضح البلجيكي أيضًا أنه بحاجة إلى الابتعاد عن الدوري الإنجليزي الممتاز الصيف الماضي ، وهو يائس من أجل تغيير المشهد.

وقال لوكاكو لـ ESPN: "قد يكون هذا هو الفريق الذي أحتاج إليه. هناك حب لدي في هذا المجال ، والحب الذي أمتلكه مع إنتر وكان الوقت المثالي بالنسبة لي لمغادرة إنجلترا.

"انضم لوكاكو إلى فريق الانتر ميلان من فريق مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية ، عندما وقع أنطونيو كونتي أيضًا مع الفريق الإيطالي.

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وأضاف: "هذه المجموعة من اللاعبين لدينا هنا هي مجموعة خاصة." القائد المناسب أمامنا لنقلنا إلى الأماكن الصحيحة.

وأكمل: "إنتر هو نادي طموح ويريدون العودة إلى حيث ينبغي أن يكونوا." وتابع الشاب البالغ من العمر 26 عامًا أن تعلم اللغة الإيطالية أمر حيوي بالنسبة له أن يستقر في النادي.

وأكد: "من المهم بالنسبة لي أن أعرب عن نفسي في ربي وأشار إلى أنه من المهم بالنسبة لي كلاعب أن يفهموني تمامًا كيف أريد الكرة. أين أريد الكرة أمام المدافع بجانب المدافع ، وراء المدافع"يجب أن أعرف هذه الكلمات الدقيقة باللغة الإيطالية لأن التفاصيل الدقيقة تختلف في كل لغة لا يوجد بديل لذلك".