رياضة | مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-9-2019 في جميع البطولات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-9-2019 في جميع البطولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الجمعة الموافق 13-9-2019، ويأتي أبرزها مباراة الإسماعيلي وأهلي بنغازي في البطولة العربية، وقمة الجولة الثالثة بين الشباب والنصر في بطولة الدوري السعودي.

ويعرض لكم “الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني “الجولة الرابعة”

ريال مايوركا x أتلتيك بيلباو، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني “الجولة الرابعة”

دوسلدورف x فولفسبورج، تقام المباراة في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة والنصف مساءًا، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي “الجولة الخامسة”

ليل x أنجيه، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

أميان x ليون، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي "الجولة الخامسة"

فيتوريا سيتوبال x سبورتينج براجا، تقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

Advertisements

مواعيد مباريات اليوم في الكونفدرالية "ذهاب دور الـ32"

الخرطوم السوداني x موتيما بمبي الكونجولي، قام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية” ذهاب دور الـ32

الإسماعيلي x أهلي بنغازي الليبي، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

الدوري السعودي للمحترفين "الجولة الثالثة"

ضمك x الاتحاد، تقام المباراة في تمام السادسة إلا عشرة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة إلا عشرة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة إلا عشرة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة KSA Sports 2 HD.

التعاون x العدالة، تقام المباراة في تمام السادسة إلا عشرة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة إلا عشرة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة إلا عشرة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة KSA SPORT +1.

النصر x الشباب، تقام المباراة في تمام 7:35 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:35 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:35 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة KSA Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في دوري نجوم قطر “الجولة الثالثة”

الخور x الأهلي، تقام المباراة في تمام الرابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الكأس.

أم صلال x العربي، تقام المباراة في تمام السادسة وخمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة وخمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة وخمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الكأس.