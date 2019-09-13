رياضة | تفاقم أزمة خط وسط ريال مدريد: فقط كروس هو لائق بنسبة 100 في المئة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاقم أزمة خط وسط ريال مدريد: فقط كروس هو لائق بنسبة 100 في المئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعرض لوكا مودريتش لإصابة في العضلات ستغيب عنه لمدة تصل إلى 15 يومًا وسيضطر زين الدين زيدان إلى تغيير خططه للمباريات القادمة ضد ليفانتي وباريس سان جيرمان.
فقط توني كروس هو لائق بنسبة 100 في المائة في الوقت الحالي ، مع إصابة إسكو وما زال جيمس رودريغيز يخرج من الإصابة.
في هذه الأثناء ، سيشارك كاسميرو في دورة تدريبية واحدة فقط قبل مباراة السبت ويعود فالفيردي إلى أوروبا بعد أن لعب مباراتين مع الأوروغواي في الشوط الدولي.
كانت فكرة زيدان للمباراة ضد ليفانتي هي إراحة البرازيلي ، الذي شارك في كل من لقاءات سيليكاو ضد كولومبيا والبيرو ، بوضع مودريتش وكروس في المركز الثالث.