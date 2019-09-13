رياضة | موعد مباراة الإسماعيلي وأهلي بنغازي بث مباشر اليوم 13/9/2018| مشاهدة مباراة الإسماعيلي وبنغازي بث مباشر Abu Dhabi TV

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الإسماعيلي وأهلي بنغازي بث مباشر اليوم 13/9/2018| مشاهدة مباراة الإسماعيلي وبنغازي بث مباشر Abu Dhabi TV والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي بنغازي الليبي ضيفًا ثقيلاً على نظيره الإسماعيلي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، على ستاد "الإسماعيلية، في إطار منافسات الذهاب لدور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، ونعرض لكم موعد مباراة الإسماعيلي وأهلي بنغازي والقنوات الناقلة لها في السطور التالية.

موعد مباراة الإسماعيلي وأهلي بنغازي

تنطلق مباراة الإسماعيلي وأهلي بنغازي، مساء اليوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر الجاري، في تمام الرابعة مساءًا بتوقيت جرينتش، والخامسة مساءًا بتوقيت تونس، والسادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، والسادسة مساءًا بتوقيت ليبيا.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي وأهلي بنغازي

ومن المنتظر أن يتم إذاعة مباراة الإسماعيلي وأهلي بنغازي حصريًا عبر قناة Abu Dhabi أبوظبي الرياضية HD 1، الناقل الحصري لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

وقام الصربي ميودراج يسيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، باختيار 21 لاعبًا في قائمة الدراويش لمواجهة أهلي بنغازي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد فوزي - محمد مجدي.

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في خط الدفاع: إبراهيم أبو اليزيد - باهر المحمدي - محمد مجدي - محمد هاشم - أسامة إبراهيم - أحمد أيمن.

في خط الوسط: محمود عبدالعاطي "دونجا" - محمد بيومي - محمد مخلوف - عماد حمدي - مدحت فقوسة - عبد الرحمن مجدي - همام طارق - وجيه عبدالحكيم - أحمد مدبولى - بيكيتي سيلا.

في خط الهجوم: محمد حمدي زكي - بينسون شيلونجو - محمد الشامي.

هدف كلا الفريقين من مباراة الإسماعيلي وأهلي بنغازي

يسعى الصربي ميودراج، لاستهلال أولى مبارياته الرسمية مع الدراويش، بالفوز، حيث يأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق فوز كبير يضع به قدمًا في دور الـ16 للبطولة.

بينما يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي بنغازي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج قواعده، تساعده في الاقتراب من الدور القادم بالبطولة العربية، في مباراة لن تكون سهلة على الضيوف في ظل قوة الدراويش على أرضه ووسط جمهوره.