رياضة | عقوبة صادمة من الزمالك لنجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقوبة صادمة من الزمالك لنجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك توقيع عقوبة مالية مغلظة على محمود عبدالرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق، بعد ظهوره التليفزيونى مع أحد الإعلاميين دون الحصول على إذن من أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة، وخرقه لقرار منع عناصر الفريق من الظهور الإعلامى.

وأشار مجلس الزمالك، إلى أن إصابة اللاعب وابتعاده عن الفريق لا تعفيه من العقوبة، خاصة أن القرار واضح للجميع بعدم التحدث إعلامياً سوى لبرنامج النادى فقط، أو الحصول على إذن مسبق للظهور فى أى برنامج آخر، وشدد المجلس على أن أى لاعب سيكرر الخطأ الذى وقع فيه "جنش" سيتم مضاعفة العقوبة عليه.

أرقام جنش مع الزمالك في الموسم الماضي:

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ولعب جنش مع الزمالك في الموسم المنصرم 49 لقاء، بواقع 4350 دقيقة لعب، دخل مرماه 31 هدفا، وحقق 24 كلين شيت، وتصدى لأربعة ركلات جزاء.

وتوج جنش مع الزمالك بـ10 ألقاب خلال مسيرته مع الفارس الأبيض ليصبح أكثر لاعبي الجيل الحالي مع شيكابالا تتويجا بالألقاب مع أبناء ميت عقبة.

وكان جنش قد تعرض لإصابة في وتر أكيلس خلال تواجده رفقة المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة، وتم قيد اللاعب في القائمة الأولية ليصبح اللاعب رقم 29 في القائمة.

وكانت إدارة نادي الزمالك قد قررت تعديل عقد جنش وهو الأمر الذي سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة وذلك في ظل وجود اتفاق بين الطرفين.

وقام مسئولو نادي الزمالك، بقيد محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق المصاب، في القائمة الأولى للقلعة البيضاء.