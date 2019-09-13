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فيديو.. ليفربول يحتفي بهدف محمد صلاح المذهل
الجمعة 13 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
نشر نادي ليفربول الإنجليزي، الخميس، لقطات جديدة لما وصفه بـ"الضربة المذهلة" لنجمه الدولي المصري، محمد صلاح.
ويظهر في المقطع تسجيل الهدف من قبل محمد صلاح من على ارتفاع، لعرض كل الملعب، ثم عرضه بصورة أكبر وقت تسديد الكرة بزاوية عرض 360 درجة.
وكان محمد صلاح قد حصل على لقب "لاعب الشهر" في ليفربول، بتسجيله 3 أهداف وصناعة هدفين في 6 مباريات خاضها الفريق خلال الشهر.
قال صلاح عقب حصوله على الجائزة "أنا سعيد للفوز بالجائزة، لكن الأهم هو الفوز بالمباريات. فزنا في جميع مباريات الشهر الماضي، لذلك نحن بحاجة للتركيز فيما هو قادم ومواصلة الفوز".
وعن مواجهة أرسنال وهدفه، أضاف صلاح "هو من أفضل أهدافي مع ليفربول. لا أستطيع قول إنه الأفضل، لكنني أحببته. كنا بحاجة لقتل المباراة في ظل المستوى الجيد الذي قدمه أرسنال، وأعتقد أن الهدف أحدث الفارق"، بحسب وكالة "سبونيتك".
وأكمل اللاعب "أشعر بأنني في حالة جيدة. الموسم الماضي والسابق له سجلت ثلاثة أهداف بعد 8 أو 9 مباريات، لذلك فإن تسجيلهم بعد 3 أو 4 مباريات يشعرني بالسعادة، ولكن الأمر الأكثر أهمية هو أن يواصل الفريق الفوز والفوز والفوز والفوز".
يذكر أن محمد صلاح يحتل صدارة ترتيب هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي برصيد 3 أهداف، يليه فيرمينو وماني برصيد هدفين.
ويحتل " الريدز" صدارة الدوري الإنجليزي بعدما حقق العلامة الكاملة خلال 4 جولات ليبتعد بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.
What. A. Goal. 😱— Liverpool FC (@LFC) September 12, 2019
A stunning strike from your @StanChart Player of the Month for August 💫⚽️ pic.twitter.com/rN13gaE9Rz
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