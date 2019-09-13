شكرا لقرائتكم الأدوية والحقن سلاح شناوى الأهلى للمشاركة فى موقعة كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي على بعض الأدوية والحُقن المُسكنة حتى يتمكن من المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية الأخيرة ومن ثم المشاركة في مباراة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها غداً ،السبت ، بغينيا بعدما تعرض الشاوي لإصابة في الكتف خلال تقسيمة قوية "تراي ماتش" على ملعب التتش مساء الأحد الماضي وحاول الحارس الدولي التحامل على نفسه وإستكمال التقسمية غير أنه لم يستطلع ليُغادر أرض الملعب ويغيب عن المران في اليوم التالي.

وعلم "الخليج 365" أنه رغم أن إصابة الشناوي لم تكن قوية إلا أن الجهاز الطبي فضّل إراحة الحارس الدولي من التدريبات لأكثر من يوم على أن يغيب عن الظهور في مباراة بطل غينيا غداً لكن الشناوي أعلن جاهزيته ورغبته في المشاركة في التدريبات ومن ثم المباراة المرتقبة حتى يُحافظ على تواجده في التشكيل الأساسي للفريق خاصة مع تولّي السويسري رينيه فايلر مسئولية تدريب الفريق مؤخراً.

وأوضح مصدر في الجهاز الفني أن الشناوي حصل على بعض الأدوية المُسكّنة والحُقن من أجل المشاركة في اللقاء المرتقب مع بطل غينيا الاستوائية لرغبة الحارس في عدم الابتعاد عن عرين فريقه خلال لفترة الحالية التى يستكشف فيها فايلر لاعبي الفريق.