شكرا لقرائتكم الأدوية والحقن سلاح شناوى الأهلى للمشاركة فى موقعة كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعلم "الخليج 365" أنه رغم أن إصابة الشناوي لم تكن قوية إلا أن الجهاز الطبي فضّل إراحة الحارس الدولي من التدريبات لأكثر من يوم على أن يغيب عن الظهور في مباراة بطل غينيا غداً لكن الشناوي أعلن جاهزيته ورغبته في المشاركة في التدريبات ومن ثم المباراة المرتقبة حتى يُحافظ على تواجده في التشكيل الأساسي للفريق خاصة مع تولّي السويسري رينيه فايلر مسئولية تدريب الفريق مؤخراً.
وأوضح مصدر في الجهاز الفني أن الشناوي حصل على بعض الأدوية المُسكّنة والحُقن من أجل المشاركة في اللقاء المرتقب مع بطل غينيا الاستوائية لرغبة الحارس في عدم الابتعاد عن عرين فريقه خلال لفترة الحالية التى يستكشف فيها فايلر لاعبي الفريق.
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