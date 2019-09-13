الان تتابع مهرجان ولي العهد: الهجن السعودية تنتزع الرموز والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

تتجه انظار الجماهير وعشاق رياضة الهجن العربية الأصيلة إلى مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانيه بميدان الطائف لسباقات الهجن لمتابعة منافسات تحقيق الرموز لشعارات الهجن الكبيرة وملاكها في أشواط خصص لها جوائز كبيرة في ختاميات المهرجان بدعم من صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله ورعاه المهرجان الغالي على قلوب الهجن والذي نهض بهذه الرياضة على المستوى العالمي وبمشاركة دولية في مراحل المهرجان السابقه بأشواط خصصت للهجن العربية والدولية.

المؤسسات والشعارات الخليجية

المؤسسات الخليجية حاضرة في أشواط الرموز لتحقيق الانتصار وحريصة لتسجيل أسمها وتخليدها في اللوحة الشرفية للمهرجان فقد حضرت هجن الرئاسة المملوكة لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقه وهجن العاصفة المملوكة للشيخ حمدان بن محمد ال مكتوم وهجن البشاير المملوكة للهجانه السلطانيه بدولة عمان الشقيقه من اجل المشاركة و التحدي بمنافسات شريفة تحمل روح المحبة بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.

ومهرجان ولي العهد للهجن احد الفعاليات التي تعزز اللحمة الخليجية والترابط الأخوي فالنسيج الواحد يجمعنا دائما في الأزمات وفي المحافل الكبيرة والمناسبات الشعبية التراثية مع الأشقاء وهذا ماتحرص عليه المملكة العربية السعوديه دائما، ولو نشاهد الحضور في الأرشيف السابق للمحافل التراثية المتنوعه ومهرجانات سباقات للهجن نرى حضور الملوك مع الأشقاء في دول الخليج وتتويجهم الفائزين لمكانة الهجن لديهم وتوارث لهذه الرياضة الأصيلة .

رموز المهرجان

أشواط المرحلة الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن تشمل ١٧٣ شوط جائت على مدى ٦ أيام وزعت على الفئات العمرية المختلفه للهجن لجنسيها القعدان والبكار بفترتين صباحية ومسائية منها ٢٠ رمزا مهما والأبرز للمهرجان ١٠ منها رموز مفتوحه لأصحاب السمو الأمراء والشيوخ ومن يرغب بالمشاركة و١٠ رموز عامة لملاك الهجن.

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ومن هذه الرموز العشرون خصصت ٤ أشواط للزمول والحيل في الحفل الختامي للمهرجان بحضور ورعاية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والتي حرص ملاك الهجن بدول مجلس التعاون الخليجي المشاركين على الاستحواذ علي رموز المهرجان الذي أسم غالي وتخليدها في سجلاتهم والسلام ومصافحة سيدي ولي العهد حفظه الله.

المضمرين على اعصابهم

شاهدنا المضمرين في أول أيام الرموز على اعصابهم والنديه في المنافسة والتحدي للاستحواذ على الرموز من الشعارات المختلفه في مسايرة المطايا في بمجريات الأشواط للتقدم بها نحو مقدمة الشوط بوتيرة متسارعه والأخذ بعوامل النجاح حتى خط النهاية حيث حريصين على التجهيز المسبق من الاعداد اللياقي والبدني للمطية وتهيئتها نفسيا وغذائياً والاستعدادات للمنافسه والاخذ بالعوامل المساعده على الركض للفوز بالرموز.

تميز الهجن السعودية

نتائج باهرة وغير مستغربة للهجن السعودية وانتزاع الشعارات الوطنية للرموز في ثالث أيامها من ختاميات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية فالهجن السعودية سطرت تاريخ حافل بالإنجازات في الميادين والمحافل الخليجية بانتصارات وكسبت القاب ولان الميادين السعودية تمتلك نوعيان متميزة وفارقه بمواصفات عاليه من السرعة والتحمل ومخزون كبير واحتياطي من الركض الذي يؤهلها للتنافس والموارد الكبيرة للهجن السعودية بوصلاتها المشرفه في ميادين السباق .

وقد حققت الصميما ونواف رمزي سن الحقايق والمملوكه لهجن الأمير تركي بن محمد بن فهد ال سعود بقيادة وتضمير ماجد بن حلفان المري وحقق الاجدل لهجن النايفات رمز اللقايا قعدان مع مضمرها سعيد بن هديبان المري، وانتصر برمز الجذاع القعدان يوم أمس الجوف بقيادة المضمر المتميز ماجد بن حلفان والمملوك لهجن الأمير تركي بن محمد، فهذا التميز أتاء بعد التنظيم الجيد والادارة الناجحة لهذه المؤسسات وتجهيز يليق بالهجن السعودية دائما.