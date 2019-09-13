شكرا لقرائتكم المصري يكثف مفاوضاته مع الأمن لحضور الجماهير موقعة الأياب أمام بطل نجبار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكثف مجلس إدارة النادى المصرى، من اتصالاته مع مديرية أمن السويس لحضور الجماهير فى مباراة الفريق أمام ماليندى بطل زنجبار فى جولة الإياب لدور الـ32 بالكونفدرالية الإفريقية، والتى ستقام على استاد السويس.

وتلقت إدارة النادى المصري خطاباً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله بإقامة مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تقام في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري على ستاد الجيش الثالث بالسويس على أن تقام المباراة بدون جمهور.

وطلب مجلس المصرى من مديرية أمن السويس حضور 10 آلاف مشجع فى المباراة المرتقبة، أسوة بباقى المباريات الافريقية التى تقام فى مصر لأندية الأهلى والزمالك وبيراميدز، فضلا عن أن المصرى كان يخوض مبارياته السابقة فى الكونفدرالية بحضور جماهيرى يصل إلى 10 آلاف مشجع.. وحصل النادى المصرى على وعد من الجهات الأمنية بدراسة الطلب على أن يتم الحسم خلال الساعات المقبلة.