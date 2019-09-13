شكرا لقرائتكم المصري يكثف مفاوضاته مع الأمن لحضور الجماهير موقعة الأياب أمام بطل نجبار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وطلب مجلس المصرى من مديرية أمن السويس حضور 10 آلاف مشجع فى المباراة المرتقبة، أسوة بباقى المباريات الافريقية التى تقام فى مصر لأندية الأهلى والزمالك وبيراميدز، فضلا عن أن المصرى كان يخوض مبارياته السابقة فى الكونفدرالية بحضور جماهيرى يصل إلى 10 آلاف مشجع.. وحصل النادى المصرى على وعد من الجهات الأمنية بدراسة الطلب على أن يتم الحسم خلال الساعات المقبلة.
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