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ميتشو يدرس الدفع بـ"باميو" أمام بطل السنغال لتعويض شيكابالا...

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جدة - عمرو شويل يدرس الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، الاعتماد على كريم بامبو جناح الفريق فى مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، فى المباراة المقرر إقامتها غدا السبت، فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا.
وتأتى دراسة ميتشو للدفع بكريم بامبو لتعويض غياب محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفريق الذى لم يرافق البعثة البيضاء فى السنغال وفقًا للرؤية الفنية لـ"ميتشو" الذى فضل منح اللاعب راحة وتجهيزه لمباراة السوبر المحلى أمام الأهلى المقرر إقامتها يوم 20 من شهر سبتمبر الجارى.

وكان بامبو قد ابتعد عن حسابات ميتشو فى الفترة الأخيرة قبل أن يعيده مجددا لقائمة الأبيض فى مواجهة بطل السنغال وقد يلجأ للاعتماد عليه خاصة فى ظل غياب شيكابالا وكذلك المغربى محمد أوناجم.

 

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