شكرا لقرائتكم ميتشو يدرس الدفع بـ"باميو" أمام بطل السنغال لتعويض شيكابالا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان بامبو قد ابتعد عن حسابات ميتشو فى الفترة الأخيرة قبل أن يعيده مجددا لقائمة الأبيض فى مواجهة بطل السنغال وقد يلجأ للاعتماد عليه خاصة فى ظل غياب شيكابالا وكذلك المغربى محمد أوناجم.
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