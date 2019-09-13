شكرا لقرائتكم فايلر يتحدث عن موقعة الأهلى وكانو سبورت فى مؤتمر صحفى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر إقامة مران استشفائي بسيط أمس للاعبي الفريق لفك العضلات بعد الرحلة الطويلة التي استغرقتها البعثة، على أن يركز مران اليوم على الجوانب الفنية والخططية بشكل كبير، وشرح نقاط القوة والضعف في الفريق الغيني.
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