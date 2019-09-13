شكرا لقرائتكم فايلر يتحدث عن موقعة الأهلى وكانو سبورت فى مؤتمر صحفى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مؤتمراً صحفياً قبل مران اليوم،الجمعة، ومعه كابتن الفريق للحديث عن مباراة كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية المقرر لها السادسة من مساء غداً ، السبت، بتوقيت القاهرة في غينيا بذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد خاض أول تدريباته أمس الأول الأربعاء في حديقة الفندق عقب وصول البعثة من القاهرة بعد رحلة طيران شاقة استغرقت قرابة ١٢ ساعة تخللها ترانزيت ساعتين في اديس أبابا ثم تدرب الفريق على ملعب المباراة أمس وسيتدرب عليه اليوم أيضاً.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر إقامة مران استشفائي بسيط أمس للاعبي الفريق لفك العضلات بعد الرحلة الطويلة التي استغرقتها البعثة، على أن يركز مران اليوم على الجوانب الفنية والخططية بشكل كبير، وشرح نقاط القوة والضعف في الفريق الغيني.