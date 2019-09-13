إصابتي نفسية من الدرجة الأولى.. «#ادعم_مؤمن_زكريا» يتصدر «تويتر».. ومغردون: جمهور الأهلي في ضهرك.. وزملكاوية: منتظرينك في الملعب

الموجز

تصدر هاشتاج « #ادعم_مؤمن_زكريا» مواقع التواصل الاجتماعى «تويتر» لمطالبة اللاعب مؤمن زكريا لاعب فريق النادي الأهلى بالعودة لمستواه المعهود عليه من قبل بعد حديثه عن إن أن إصابته نفسية من الدرجة الأولى.

وغرد عدد كبير من جمهور الأهلى، مؤكدين أنهم ينتظرون عودة مؤمن زكريا للملعب مرة آخرى آقوي من الأول، بالإضافة لعدد كبير من جمهور الزمالك الذي طالب اللاعب بالعودة للملاعب مرة آخرى.

إصابتي نفسية

وأكد مؤمن زكريا لاعب الأهلي، أن إصابته نفسية من الدرجة الأولى، مشيرًا إلى أنه لا يفكر في الاعتزال.

وقال مؤمن في تصريحات تلفزيونية لقناة «MBC» مصر: «ماذا يعني أن أعتزل، لدي إصرار كبيرة للعودة إلى الملاعب، سيكون رجوعي للأهلي كأنها المرة الأولى التي اتعاقد فيها مع النادي».

وأضاف مؤمن: «الإصابة نفسية بنسبة 60%، في الفترة الأخيرة كنت وحيدا، بالإضافة إلى الاخبار الكاذبة التي نشرت عني لمدة 6 أشهر، لكن الشيء الأكثر تأثيرا علي هو خضوع والدتي لعملية بسبب هذه الأخبار».

مشجعين زملكاوية

وغرد حساب تحت عنوان زملكاوي قائلًا: « يلا يا نجم شد حيلك وارجع اقوى من الأول، لو مش هتلحق السوبر الجاي مستنينك في اللي بعده.. وهنغلبكم في الأتنين، بس إن شاء الله تكون موجود في قلب الملعب... قدها وقدود».

وكتب مشجع زملكاوي قائلًا: «انا موافق ترجع وتجیب فینا اهداف وتنكد علینا بس اهم حاجه ترجع تلعب وترجع احسن من الاول ،ربنا يشفيك باذن الله❤».

الأهلاوية

كما كتب إسلام ربيعه قائلًا« هترجع يصحبي هترجع وتضيع وتعصبنا هترجع وتحط ع زيزي ..جمهور الأهلي ف ضهرك يا مؤمن♥».

وغرد جمال حسين قائلًا: « كل الدعم يابو الرجوله هترجع افضل من الاول ١٠٠ مره احنا ف ضهرك وملك ايدك».

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يوسف ياسر كتب: « اظن أن مؤمن زكريا كان ليه اهداف مؤثره مع الاهلي.

واحنا كجمهور للأهلي بنقف جنب أي لاعب. مؤمن يستحق مننا الدعم».

مؤمن يخرج عن صمته

وخرج مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي عن صمته وتحدث عن إصابته وابتعاده عن الملاعب طوال الفترة الماضية كاشفاً حقيقة اعتزاله كرة القدم.

وقال مؤمن زكريا، في تصريحاته عبر برنامج "اللعيب" على قناة إم بي سي مصر: "لم ألعب أي مباراة منذ 6 شهور، وقت صعب مر عليا لكن بإذن الله خير ولا أعلم حجم إصابتي أو أي شيء عنها لكني سأسافر يوم 20 من الشهر الجاري إلى ألمانيا لمعرفة التطورات".

وتابع حديثه: "أشعر بالحزن لما مريت به وحصلي صدمات كثيرة أثرت عليا وسألت ناس كتير وإصابتي 60% نفسية لأني مريت بفترة كان يقال فيها عني الكثير من الشائعات وكل الناس صدقت حتى أن بسبب ذلك والدتي أجرت عملية".

الخطيب وعبدالحفيظ

كما كشف زكريا عن رسالة رئيس الأهلي كابتن محمود الخطيب له بعد إصابته، قائلا: "أتواصل دائماً مع الكابتن سيد عبدالحفيظ والخطيب والذي قال لي إحنا معاك مهما كانت فترة إصابتك أنت ابن النادي وموجود معانا"

وأضاف: "عندي إصرار إني أرجع للعب مع الأهلي ولا نية لدي لاعتزال كرة القدم لكن إصابتي نفسية من الدرجة الأولى".

وأكمل: "عماد متعب وأحمد فتحي وشيكابالا وعمرو السولية هم أكثر اللاعبين الذين تواصلوا معي بعد إصابتي".