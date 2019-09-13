رياضة | ميسي يعلق على توديع دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يعلق على توديع دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني بأن توديع الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول في الموسم الماضي يعتبر درسًا للجميع.

وقال ميسي في تصريحات نشرتها صحيفة سبورت الإسبانية: "لقد عدنا بخيبة أمل كبيرة من ملعب أنفيلد، لقد تحدثت عن هذا كثيرًا قبل مباراة الأنفيلد، كنا نتحدث عن ما حدث في روما ولكن للأسف لم يتغير شيء".

وأضاف:"خيبة الأمل ليست بسبب مباراة ليفربول فقط ولكن بسبب ما شاهدناه أكثر من مرة في دوري أبطال أوروبا مؤخرًا حتى لو كان لديك نتيجة جيدة في الذهاب فلا يمكنك ضمان نتيجة مباراة العودة والتأهل".

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وتابع:"أعتقد أن ما حدث كان درسًا للجميع، كنا نعلم بطبيعة الحال كل ما يحدث، الاهتمام بهدف الضيف خطوة مهمة للغاية، علينا أن ندرك ذلك".

وأردف قائلا:"في الواقع هذا العام لم يكن رائعًا بسبب كيفية الانتهاء منه لكن كان لدينا موسم رائع منذ البداية، مباراة ليفربول قضت علينا".

واختتم ميسي تصريحاته قائلاً : " قبل تلك الليلة كان كل شيئًا على ما يرام ولكن بعد السقوط أمام ليفربول واجهنا مشكلة في الوصول ذهنيًا للمرحلة المطلوبة، لقد كان موسمًا سيئًا من حيث الألقاب رغم تحقيقنا لقب الدوري".

يذكر أن برشلونة سيواجه بروسيا دورتموند الألماني في السابع عشر من الشهر الحالي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، كما سيواجه فالنسيا السبت المقبل في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني ومن المتوقع استمرار غياب ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة عن مباريات الفريق الكتالوني.