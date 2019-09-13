شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل 40 دقيقة صادمة لمؤمن زكريا على الهواء: «اتكسرت» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نحو 40 دقيقة على الهواء قضاهم اللاعب مؤمن زكريا، على شاشة إم بي سي مصر، خلال ظهوره في برنامج اللعيب مع مؤمن زكريا.

ظهور قد يراه البعض صادماً، لكن بقدر الصدمة كان صادقاً، فاللاعب الذي طالما ألهبت أهدافه مشاعر الجماهير في المدرجات وعلى المقاهي، ظهر منطفئاً على غير عادته.

اللاعب الذي أثار الجدل وأشعل فتيل أزمة بعد انتقاله من الزمالك إلى الأهلي يتحدث عن علاقته القوية بشيكابالا وكيف كان أبرز مسانديه ومتابعيه في أزمته، بينما يُلقي باللوم على لاعبي الأهلي الذين اختفى أغلبهم خلال الفترة التي غابها عن الملعب.

حوار بدأ بالحديث عن «الضيق والكسرة والظلم» انتهى بثقة ويقين في العودة، وفيما يلي ترصد «المصري اليوم» أبرز ماذكره مؤمن زكريا:

في البداية سأل مهيب عبدالهادي، اللاعب عن تغير طريقة نطقه للكلام، قائلاً: «إنت قاعد قدامي مش مؤمن، في حاجة متغيرة حتى في طريقة الكلام؟» ليرد نجم الأهلي: «»مخنوق.. مخنوق يا مهيب، حزين والتفكير وحش... حصلتلي صدمات كتير ما كنتش السبب فيها فأثرت عليا... اللي شوفته والأحداث كسرتني، أنا بعيد عن الملعب والتمرين وأصدقائي وبعيد عن الجمهور«.

وتطرق مؤمن زكريا إلى تفاصيل إصابته: «سألت ناس كتير عن إصابتي، قالولي 60% منها نفسي، أول مرة أقولها، كنت لوحدي ما حدش واقف معايا، كلام بيتقال كتير عليا ومحدش مصدقني، والدتي عملت عملية بسببي ووالدي تعب، فاضطريت أبعد عن الكرة، ابنهم مش هو وكلام بيتقال كتير غلط عليه».

وواصل مؤمن زكريا حواره: «راضي بابتلاء ربنا وأنا بأصبر، وسمعت كلام ضايقني في الوسط، أنا اتظلمت كتير بس مش هأقول من مين وأنا ما قصرتش في حاجة ولا أخدت موقف».

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وروى مؤمن زكريا تفاصيل انقطاعه عن لعب الكرة منذ 6 أشهر: «بقالي 6 شهور ما بألعبش.. شيء مقلق إني مش عارف عندي إيه»، ولفت إلى أنه سيسافر إلى ألمانيا يوم 20 من الشهر الجاري.

وأوضح «زكريا»: «التشخيص المبدئي إصابتي في الركبة، لكن إيه بالظبط ماحدش عارف، اتعرضت على دكاترة كتير ماحدش عارف عندي إيه، في الإشاعة مافيش حاجة لكن أنا حاسس بوجع ومش عارف إيه اللي عندي».

وأضاف: «الحمدلله كان وقت صعب عدى عليا بس إن شاء الله خير، ومش عارف الظروف إيه والإصابة حجمها إيه، إن إشاء الله لما أروح ألمانيا أعرف إيه الوضع بالظبط ويتم تحديد موعد العودة.. أنا الحمدلله راضي بنصيبي».

وفاجأ مهيب عبدالهادي، مؤمن زكريا، بسؤال عن نيته عرض نفسه على طبيب نفسي من عدمه، ليرد «زكريا»: «ليه يا عم.. أنا خرجت من اللي أنا كنت فيه».

وتطرق لاعب الأهلي السابق إلى أبرز اللاعبين الذين وقفوا بجواره قائلاً: «شيكابالا ومتعب وأحمد فتحي وعمرو السولية».

ورد «زكريا» على سؤال «مهيب»: «زعلان من لاعبي الأهلي؟»، أجاب اللاعب: «متضايق من لاعيبة الأهلي شوية ماحدش بيسأل وماحدش بيتصل، دي عشرة عمر، بس مش كلهم الصراحة، بأقعد معاهم أكتر ما بأقعد في البيت، صعبة برده».

ورفض مؤمن زكريا أي حديث عن نيته الاعتزال، قائلاً: «الناس اللي بتقول مؤمن زكريا في طريقه للاعتزال بناء على إيه؟ لأ أنا عندي إصرار إني هأرجع، ورجوعي للأهلي هيكون كإني أول موسم ليا بألعب ودلوقتي حاسس بفرحة وأمل».

وأكد «زكريا» ثقته في تمسك الأهلي به: «ماعنديش شك إن الأهلي هيسيبني، كلام رئيس النادي وكابتن سيد عبدالحفيظ ما جابوش السيرة دي، هأتمرن، أنا غير مقيد مع النادي يعني أقدر أمضي لأى نادي لكن أنا مستمر مع النادي، وجالي كذا عرض بس لأ أنا في النادي، كابتن الخطيب بأتواصل معاه بيقولي إحنا معاك إصابتك هتقعد شهر هتقعد 6 هتقعد سنة، انت ابن النادي وهتقعد معانا».