شكرا لقرائتكم الزمالك يختتم تدريباته استعداد لمواجهة بطل السنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعلى صعيد البطولة الأفريقية فشارك الفريق السنغالى بنسخة 2018، ونجح فى إقصاء مصر المقاصة بعدما تعادل الفريقين سلبيًا فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز جينيراسيون فوت بهدفين دون رد، وكان يقود المقاصة فى تلك التوقيت عماد سليمان، إلا أن الفريق السنغالى خرج من دور الـ 16 من هذه المباراة ليشارك فى الكونفدرالية ملحق الكونفدرالية من عام 2018.
فى سياق متصل، يعقد ميتشو جلسة مع أعضاء جهازه المعاون لرسم خطة مواجهة بطل السنغال، ويرغب المدير الفنى للفارس الأبيض وضع خطة محكمة يستطيع من خلالها الحصول على أفضل نتيجة وبأقل الخسائر وبدون تعرض اللاعبين للإجهاد أو الاصابة خاصة وأن الفريق مرتبط بمواجهة هامة ومصيرية أمام الأهلى يوم الجمعة الموافق 20 من الشهر الجارى فى السوبر المحلى.
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