شكرا لقرائتكم الزمالك يختتم تدريباته استعداد لمواجهة بطل السنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض اليوم، الجمعة، فريق الزمالك بقيادة الصربى ميلتون سريدوفيتش "ميتشو" التدريب الثانى والختامى فى السنغال إستعدادًا لمواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال، والمقرر إقامتها فى الثامنة مساء غداً السبت 14 سبتمبر فى ذهاب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا على أن تكون مباراة العودة فى مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر ذاته ، ويعد التدريب الذى سيخوضه الفارس الأبيض اليوم، على ملعب مواجهة جينيراسيون فوت، بمثابة البروفة الأخيرة للجهاز الفنى واللاعبين، من أجل تحديد ملامح الخطة والطريقة التى سيواجه بها الزمالك بطل السنغال، لاسيما وأن بعثة الفريق الأبيض وصلت العاصمة السنغالية داكار مساء يوم الأربعاء الماضى، واكتفى اللاعبون بالخضوع لتدريبات استشفائية دون خوض تدريبات بدنية أو فنية نظرًا لمشاقة الرحلة، والخوف على الفريق من التعرض لحالة اجهاد..وكان الزمالك تأهل لدور الـ32 بعد الفوز الكبير على ديكاداها الصومالى بسباعية نظيفة فى مباراة الذهاب، ثم بسداسية دون رد، فى مباراة إياب دور الـ64، ليتأهل إلى دور الـ32 من البطولة الأفريقية بالفوز فى مجموع المباراتين 13 / 0،

وعلى صعيد البطولة الأفريقية فشارك الفريق السنغالى بنسخة 2018، ونجح فى إقصاء مصر المقاصة بعدما تعادل الفريقين سلبيًا فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز جينيراسيون فوت بهدفين دون رد، وكان يقود المقاصة فى تلك التوقيت عماد سليمان، إلا أن الفريق السنغالى خرج من دور الـ 16 من هذه المباراة ليشارك فى الكونفدرالية ملحق الكونفدرالية من عام 2018.

فى سياق متصل، يعقد ميتشو جلسة مع أعضاء جهازه المعاون لرسم خطة مواجهة بطل السنغال، ويرغب المدير الفنى للفارس الأبيض وضع خطة محكمة يستطيع من خلالها الحصول على أفضل نتيجة وبأقل الخسائر وبدون تعرض اللاعبين للإجهاد أو الاصابة خاصة وأن الفريق مرتبط بمواجهة هامة ومصيرية أمام الأهلى يوم الجمعة الموافق 20 من الشهر الجارى فى السوبر المحلى.