شكرا لقرائتكم الأهلى يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة كانو سبوت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم فريق الكرة بالنادي الاهلي تدريباته في الخامسة من مساء اليوم ،الجمعة، إستعدادته لمباراة كانو سبورت المقرر لها غداً في نفس الموعد بتوقيت القاهرة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويشارك في مران اليوم جميع اللاعبين ومن المقرر أن يضع فايلر المدير الفني خطة مباراة الغد في المران الذى سيشهد بعض الأمور والخطط الفنية التى قام المدرب السويسري بتجربة بعضها بالقاهرة والتي يأتي في مقدمتها السرعة في نقل الهجمات والضغط على الخصم مُبكراً وغيرها من الأمور الفنية الهامة التى يحرص المدير الفني على "تحفيظها" للاعبين قبل أول مباراة رسمية له مع الفريق.