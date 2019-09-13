مهاجم أوغندا ينتظم فى تدريبات الاتحاد السكندرى...

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جدة - عمرو شويل يعود الاوغندى ايمانويل اوكوى مهاجم الاتحاد السكندرى اليوم إلى الإسكندرية للانتظام فى تدريبات فريقه استعداد لبداية الدورى ولقاء الإياب لدور الـ32 للبطولة العربية امام العربى الكويتى. كان الدبّابة الأوغندية اوكوى قد سافر الأسبوع الماضى لخوض مباراة ودية مع منتخب بلاده أمام نظيره الكينى وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله واستطاع اللاعب إحراز هدف بلاده ، ويضع طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندري برنامجا خاصا لاوكوى لتجهيزه لقيادة هجوم زعيم الثغر بجانب خالد قمر خاصة وأن اللاعب تأخر فى الانتظام بالتدريبات حيث حضر قبل يوم واحد من لقاء الاتحاد والزمالك فى الدور قبل النهائي لكأس مصر والتى شارك فيها لبضع دقائق ثم سافر بعدها لمعسكر منتخب بلاده ويتمنى طلعت يوسف أن يجد ضالته فى اوكوى لحل أزمة العقم التهديفى التى يعانى منها الفريق وزيادة غلة الأهداف خلال المباريات التى يخوضها الفريق بالدورى والبطولة العربية .

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