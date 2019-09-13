شكرا لقرائتكم منتخب ناشئى الكرة الطائرة يواجه البحرين فى نهائى البطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه اليوم الجمعة ، منتخب ناشئين الكرة الطائرة نظيره البحرينى فى إطار نهائى البطولة العربية المقامة فى الاردن . وتأهل منتخب مصر إلى النهائى بالفوز أول أمس الأربعاء على العراق فى نصف النهائى بنتيجة 3/0 . وجاءت نتائج الأشواط الثلاثة كالتالى :( 25/23 ) , ( 25/ 17 ) , ( 26 /24 ) . كما تأهل منتخب ناشئين الطائرة إلى نصف النهائى بالفوز على لبنان بنتيجة 3/0 ، ليلتقى البحرين فى النهائى بعد غدا الجمعة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب ناشئى الكرة الطائرة يواجه البحرين فى نهائى البطولة العربية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.