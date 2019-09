اونلاين | يلا شوت NeW مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر Yalla PLUS كورة لايف رابط مباراة برشلونة بدون تقطيع Live now

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت NeW مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر Yalla PLUS كورة لايف رابط مباراة برشلونة بدون تقطيع Live now والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يوفر موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة برشلونة وفالنسيا اليوم السبت حيث يستضيف ملعب "الكامب نو" معقل الفريق الكتالوني، لقاء برشلونة وفالنسيا في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا” في مباراة هامة لكلا الفريقين. يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا now يسعى فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، لقيادة البلوجرانا لاستعادة توازنه من جديد، بتحقيق الفوز بعد سقوطه في فخ التعادل بالجولة الماضية، ويأمل البلوجرانا في استغلال لعاملي الأرض والجمهور، في ظل استعادته أيضًا لخدمات نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد عودته من الإصابة، كما استعاد النادي الكتالوني أيضًا لخدمات مهاجمه الأوروجواياني لويس سواريز، بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها في المباراة الافتتاحية أمام أتلتيك بلباو، فمن الممكن مشاهدة الثلاثي الهجومي الناري سواريز، وجريزمان، وميسي، للمرة الأولى منذ بداية الدوري، بينما يتطلع الخفافيش لمواصلة انتصاراته بالليجا والتي بدأها في الجولة الماضية أمام ريال مايوركا بهدفين دون رد. Advertisements كورة ستار مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا kora star سقط نادي برشلونة في فخ الخسارة ضمن الجولة الأولى ببطولة الدوري أمام أتلتيك بيلباو، بهدف من أدوريز في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، وتمكن من استعادة نغمة الانتصارات في الجولة الثانية بخمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانيةـ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام أوساسونا في الجولة الثالثة، بينما بدأ فالنسيا مشواره في بطولة الليجا بتعادل إيجابي بهدف لمثله أمام ريال سوسيداد، قبل أن يسقط خارج قواعده في الجولة الثانية أمام سيلتا فيجو بهدف نظيف، قبل أن يتمكن من تحقيق فوزه الأول بهدفين دون رد أمام ريال مايوركا، وحقق فالنسيا فوزًا مفاجئًا على برشلونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن إطار نهائي كأس ملك إسبانيا، ليحقق اللقب على حساب النادي الكتالوني. موعد مباراة برشلونة وفالنسيا والقنوات الناقلة: تنطلق مباراة برشلونة مع نظيره فالنسيا، يوم السبت المقبل، في تمام السابعة مساءًا بتوقيت جرينتش، والثامنة مساءًا بتوقيت تونس، والتاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، ومن المنتظر أن يتم إذاعة مباراة برشلونة وفالنسيا حصريًا عبر قناة 3 beIN SPORTS HD، كما يمكنكم متابعتها أيضًا عبر قنوات Cosmote Sport 2 HD اليونانية، وLaLiga TV Bar الإسبانية.

