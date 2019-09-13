اونلاين | يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر بدون تقطيع YALLA Goal رابط ماتش الريال جودة متعددة New

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سيكون عشاق ريال مدريد على موعد مع لقاء جديد عندما يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الفريق الميرنجي، مواجهة الريال وضيفه ليفانتي، في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”، ويقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مميزة لعشاق الكرة العالمية بعمل بث حي ومباشر للقاء.

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي kor star:

تنطلق مباراة ريال مدريد مع نظيره ليفانتي، يوم السبت المقبل، في تمام الحادية عشر صباحًا بتوقيت جرينتش، والثانية عشر ظهرًا بتوقيت تونس، والواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة عصرًا بتوقيت الإمارات.

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يسعى نادي ريال مدريد لاستعادة توازنه في بطولة الدوري الإسباني بتحقيق الفوز، الذي توقف في الجولة الثالثة بعد التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام فياريال، بينما يأمل فريق ليفانتي في استمرار انتصاراته بالليجا بتحقيق الفوز الثالث على التوالي لاسعاد جماهيره.

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كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي kora live

تعرض نادي ليفانتي للخسارة في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الإسباني أمام ديبورتيفو ألافيس، بهدف دون رد، وتمكن من استعادة نغمة الانتصارات في الجولة الثانية على حساب ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية، واختتم نتائجه الإيجابية في البطولة بتحقيق الفوز الثاني على التوالي أمام بلد الوليد بهدفين دون مقابل، في إطار الجولة الثالثة، بينما بدأ ريال مدريد مشواره في بطولة الليجا بالفوز على سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي في الجولتين الثانية والثالثة أمام كلاً من بلد الوليد وفياريال بنتيجة 1/1، و2/2 على الترتيب.

لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي live

حقق ريال مدريد فوزًا صعبًا على ليفانتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن إطار الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني، القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد القادمة، ومن المنتظر أن يتم إذاعة مباراة ريال مدريد القادمة أمام ليفانتي حصريًا عبر قناة 3 beIN SPORTS HD، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب “سانتياجو برنابيو”، كما يمكنكم متابعتها أيضًا عبر قنوات Cosmote Sport 2 HD اليونانية، وLaLiga TV Bar الإسبانية.