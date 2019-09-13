رياضة | مدرب الزمالك يتحدى الأهلي بتعليق ناري بعد قرعة الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الزمالك يتحدى الأهلي بتعليق ناري بعد قرعة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفنى لنادي الزمالك، على التعليق حول قرعة الدورى الممتاز التى أجريت مساء أمس الخميس، بأحد فنادق القاهرة وأسفرت عن مواجهات قوية للفارس الأبيض في انطلاق المسابقة.

وأكد "ميتشو" وفقا للتصريحات التي نقلها عنه مراسل برنامج "الزمالك اليوم" المتواجد فى السنغال: " غير مهتم بقرعة الدورى التى أجريت فى القاهرة، نسعى للفوز بكل المباريات من أجل جمع النقاط والتتويج باللقب، ولا يهمني الفريق الذى سنلاقيه أولا".

وعن مواجهه الأهلي مبكرا في قمة الدوري علق ميتشو قائلا: "لقاء الأهلي كأي فريق بثلاث نقاط فقط وكل الفرق على مستوى واحد الأهلي مثل أف سي مصر فكل لقاء ببطولة الدوري مهم لنا".

جدول مباريات الزمالك بدوري موسم 2019-2020

الإسبوع الأول: الإتحاد السكندرى

الإسبوع الثانى: مصر المقاصة

الإسبوع الثالث: اف سي مصر

الإسبوع الرابع: الأهلي

الإسبوع الخامس: المقاولون العرب

الإسبوع السادس: إنبي

الإسبوع السابع: بيراميدز

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الإسبوع الثامن: الجيش

الإسبوع التاسع: سموحة

الإسبوع العاشر: الإنتاج الحربى

الإسبوع الحادى عشر: اسوان

الإسبوع الثانى عشر: طنطا

الغسبوع الثالث عشر: الجونة

الإسبوع الرابع عشر : المصري

الإسبوع الخامس عشر: دجلة

الإسبوع السادس عشر: حرس الحدود

الإسبوع السابع عشر: الإسماعيلي

موعد انطلاق الدوري المصري 2019-2020

ومن المنتظر أن تنطلق مباريات مسابقة الدوري الممتاز، في نسختها الجديدة، يوم 21 من الشهر الجاري، على أن يتم الإعلان عن الجدول الخاص بالمسابقة خلال 48 ساعة، وسيقتصر الإعلان على الدور الأول فقط من المسابقة.