رياضة | مفاجأة.. "صفقة مدوية" تطيح بنيمار خارج حسابات برشلونة نهائيًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. "صفقة مدوية" تطيح بنيمار خارج حسابات برشلونة نهائيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة موندو دبيورتيفو، بأن نادي برشلونة الإسباني قد إستبعد فكرة التعاقد مع نيمار ، وذلك بعد ظهور مقترحات جديدة بشأن ضم لاعب آخر لصفوف النادي، سيكون أكثر فائدة بالنسبة لمستقبل النادي الكتالوني، بحسب ما تراه اللجان الفنية في كتالونيا.

وأوضحت الصحيفة، بأن اللاعب الجديد الذي دخل حسابات برشلونة، هو زميل نيمار في باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، حيث ترى إدارة برشلونة، أن اللاعب سيكون أفيد للفريق من نيمار الذي أوشك على الوصول إلى سن ال28 عام في الوقت الحالي.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى كون نيمار يعد خيار موجود في حسابات برشلونة منذ فترة، ولكن إدارة باريس قد عطلت الأمر أكثر من مرة، ولن يكون من السهل الحصول على اللاعب في الصيف المقبل، بسبب تعند إدارة باريس مع اللاعب البرازيلي تحديدًا، وهذا بالإضافة إلى كون نيمار قد أصبح كثير الإصابات في الفترة الماضية، وعودته لبرشلونة قد تحدث خلافات في النادي وإنقسام بين الجماهير.

وذكرت التقارير الصحفية، أن إدارة برشلونة ترى مبابي هو حل أمثل لقيادة الفريق وخلافة ميسي كنجم أول للنادي على المدى الطويل، وهو أمر غير موجود في نيمار على الإطلاق، خاصة مع إقتراب اللاعب من سن ال28 عام في الأيام المقبلة، على عكس مبابي الذي لم يبلغ بعد 21 عام، وهو ما يجعله قادر على العطاء مع صفوف الفريق الكتالوني لمدة قد تصل ل10 سنوات قادمة.