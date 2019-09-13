هل يعود مؤمن زكريا إلى الزمالك بعد تفريط الأهلي به؟ اللاعب يُجيب (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حل مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي السابق، ضيفاً على برنامج اللعيب، المذاع على قناة mbc مصر.
وسأل مقدم البرنامج مهيب عبدالهادي، اللاعب مؤمن زكريا: «لو جالك فرصة تختم حياتك في الزمالك هتعمل ده؟»، فأجاب اللاعب: «لأ أنا هأختم حياتي في الأهلي إن شاء الله، الزمالك خطوة وخلصت وأنا مبسوط إني كنت فيها».
وعن توقعاته لمباراة السوبر القادمة بين الأهلي والزمالك، رأى مؤمن زكريا أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين لأنهما أقوياء.
ورأى «زكريا» أن «الزمالك لم يختلف عن المواسم الماضية»، مفسراً: «الزمالك قوي على طول، عمره ما تقول فترة حلو وفترة وحش على طول كويس».
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