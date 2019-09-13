شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام دورة الرخصة السعودية لمدربي الحراس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اختتمت أمس (الخميس) دورة الرخصة السعودية لمدربي حراس المرمى، التي أقيمت بالتعاون مع أكاديمية أوليفر كان، ومعهد إعداد القادة، برعاية هيئة الرياضة

وكانت الدورة انطلقت 20 أغسطس الماضي بالرياض، بحضور الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، وعضو المجلس رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، ومدير التعليم باللجنة الدكتور يحيى الشريف.

وشهد اليوم الأخير لدورة الرخصة السعودية لمدربي حراس المرمى، إقامة محاضرة نظرية للمحاضر الألماني أرنست عن التحليل الفني للحالات الخاصة بحراس المرمى، كما تم توزيع الشهادات على المشاركين في الدورة.

من جانبه، قدّم رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان شكره وتقديره للهيئة العامة للرياضة لدعمهم اللامحدود لإقامة مثل هذه الدورات، مثمنًا جهود مدير معهد إعداد القادة عبدالله حماد لاستضافتهم هذه الدورة وتقديمهم التسهيلات اللازمة لإنجاح الدورة.