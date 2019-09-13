شكرا لقرائتكم خبر عن حماية الأندية من قضايا المحترفين بـ«دوري رديف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم تحديد يوم السابع من أكتوبر القادم موعدا لإجراء قرعة دور الـ64 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019-2020، وذلك بمقر الاتحاد بالرياض.

وتجرى القرعة بمشاركة جميع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (16 ناديا)، وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين (20 ناديا)، وأندية دوري الدرجة الثانية (24 ناديا)، إضافة للأندية المتأهلة من دوري الدرجة الثالثة اللواء، وعكاظ، وطويق، وطبرجل.

من جانبه، أكد رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي نعيم البكر أن اللجنة قررت إجراء قرعة الأدوار المتقدمة من المسابقة بعد نهاية دور الـ64، مبينا أن الهدف من ذلك هو لعب دور الـ64 في وقت مبكر من الموسم ليعطي مساحة أكبر في الروزنامة، إذ سيُلعب خلال الفترة من 3-10 نوفمبر القادم، وسيتم إجراء قرعة دور الـ32 والأدوار المتقدمة مطلع ديسمبر القادم، كما تعقد اللجنة نفسها ورشة عمل مع ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمشاركة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، لبحث آلية إقامة دوري رديف للأندية المشاركة بالدوري للموسم الرياضي 2019-2020، ومن المقرر أن تُعقد الورشة الأربعاء 18 سبتمبر الجاري بمقر الاتحاد السعودي في الرياض، بهدف الاستفادة من اللاعبين الأجانب المقيدين في قوائم الأندية في خانة «الاستثمار»، إلى جانب المحليين الذين لم يجدوا مكانا في قوائم الرئيسية ولحماية الأندية من قضايا الفيفا.