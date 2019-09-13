شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي وسعيد المولد.. رُب ضارة نافعة! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة)

قدم لاعبو الأهلي درساً رائعاً في إظهار روح الفريق الواحد والوقوف يداً واحدة في أصعب الظروف، وذلك على خلفية الأحداث التي صاحبت اللقاء الودي الأخير للأهلي أمام ضمك، عندما خرج الظهير الأيمن سعيد المولد منتصف الشوط الأول بسبب صيحات الاستهجان المستمرة من قبل الجماهير الحاضرة للمباراة. وظهر المولد متأثراً بشكل كبير حيث خاطب الجماهير أثناء خروجه بعبارات تدل على كمية الضغط الهائل الذي يعيشه بسبب السخط الجماهيري المستمر عليه.

ليقابل لاعبو الأهلي تلك الخطوة بدعم متواصل لزميلهم على كافة وسائل التواصل الاجتماعي طوال الأسبوع الماضي، حيث ظهر البرازيلي سوزا بعبارات أوضح من خلالها ضرورة دعم كافة لاعبي الفريق ممثلاً ذلك بأن سقوط جندي واحد في الحرب لا يعني سوى إضعاف قوة المجموعة كاملة، كما قدم كل من عبدالفتاح عسيري، ومصطفى بصاص، ومحمد آل فتيل، وياسر المسيليم الدعم اللازم لزميلهم عبر عبارات مماثلة، وهو الأمر الذي رفع من معنويات اللاعب.

فيما وجد سعيد المولد دعماً آخر من رئيس النادي أحمد الصائغ الذي امتدح إمكانات اللاعب، وأكد أن سعيد المولد لاعب محترف ويعي تماماً دور جماهير الأهلي ومساندتها الدائمة لكافة اللاعبين ووقوفها خلفهم في الظروف كافة.